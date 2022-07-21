Her yıl ocak ve temmuz aylarında enflasyon oranına göre emeklilere zam yapılıyor. Temmuz ayında emeklilere zam yapıldı. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek?

Emekli maaşları ne zaman yatacak? Zamlı emekli SSK Bağ-Kur maaşları hangi gün yatacak?

Temmuz ayıyla emekli maaşlarına zam yapıldı. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında yüzde 42,35 artış sağlandı. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 6 bin 429 liradan 9 bin 105 liraya, en düşük memur emekli aylığı 4 bin 289 liradan 6 bin 78 liraya yükseldi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla en düşük emekli maaşı 3500 liraya çıkartıldı. SSK emekli maaşlarının ödeneceği tarih;

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

BAĞKUR EMEKLİSİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9, 7, 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6, 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde.