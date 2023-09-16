Emekli maaşı zammı son durum 2023, Türkiye açıklaması: Emekliye zam gelir mi, emekli ödenmesi ne zaman verilecek? AK Parti’den açıklama

Emekliye ek zam son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. Ocak zammı enflasyon oranları birikirken temmuz zammı ile gelen yüzde 25'lik zam emekli maaşı ara zam haberleri ile değerlendiriliyor. Başkan Erdoğan'ın talimatı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti. ''SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, zam gelecek mi?'' soruları yanıt arıyor. Emekli zammı hesaplama işlemleri hız kazandı. İyileştirme yöntemi hakkında seyyanen zam da değerlendirilenler arasında. Peki, emekliye zam var mı? İşte, 2023 emekli maaşı zammı son durum…

AK PARTİ'DEN EMEKLİYE EK ZAM AÇIKLAMASI!

Başkan Erdoğan'ın talimati ile iki bakanlıkta emekliye zam düzenlemesi için harekete geçildi. En düşük emekli maaşı üzerinde etkili olması beklenen ara zam çalışması için AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler'den açıklama geldi.

İşte emekli maaşlarına dair açıklama:

"Bütçe dengesini bozmadan, bu imkanları nasıl sağlayabiliriz, ciddi nitelikli bir çalışma yapılıyor. Ekim veya kasım ayı içeresinde tamamlanıp Meclise intikal ederse biz de bu konuda hızlı bir çalışmayı ortaya koyacağız. Hazine ve Maliye ile Çalışma Bakanlığımız bu konuda büyük bir gayret gösteriyor."

"Bu iki bakanlığın bürokrasisi çalışmalarını yürütüyor. 6 Şubat depremiyle beraber merkezi bütçeden AFAD Başkanlığımıza ve Çevre Şehircilik Bakanlığımıza aktarılan 765 milyar TL civarında bir bütçe vardı. Meclis kapanmadan önce ek bütçeyi çıkarmıştık; 1 trilyon 119 milyar TL. Yine borçlanma limitlerini artırmıştık. Bütçenin dengesini bozmadan; nasıl bir miktar ortaya çıkabilir, şu anda çalışma devam ediyor."

BAKAN ŞİMŞEK'TEN EMEKLİ ÇALIŞMASI HAKKINDA AÇIKLAMA GELDİ!

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SSK, Bağ-Kur emekli zammı için çalışmalarına devam ediyor. Son durum Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklandı:

"En düşük emekli maaşı için Cumhurbaşkanımız bize talimatı verdi. Konu hakkında çalışıyoruz. Emeklilerimiz bizim için çok değerli" dedi.

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BAŞKAN ERDOĞAN DOĞRULADI!

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SSK, Bağ-Kur emekli zammı için çalışmalarına devam ediyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyareti dönüşünde uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlarken, emekli maaşı zammı ve memur toplu sözleşme süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan emekliye zam düzenlemesi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada " Emeklilerle ilgili Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız" dedi.

EMEKLİYE CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ!

Emekliye ek zam çalışmaları yanı sıra dikkat çelen br çalışma daha milyonlar tarafından konuşuluyor. Buna göre 100. yıla özel Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ödemesi için hazırlıklar başladı.

İki bakanlık da çalışmalarını sürdürüyor.

EMEKLİ MAAŞI EK ZAM VAR MI, NE ZAMAN YAPILACAK?

Faruk Erdem'in haberine göre;

Başkan Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşları için yeni düzenleme talimatını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e iletti. İki Bakanlık bir yandan çalışmayı yürütürken, AK Parti grubu da Meclis'e gelecek düzenleme için harekete geçti.

sabahın derlediği haberde: Bu noktada başta en düşük aylıklarda olmak üzere emekliler için bir ara zam formülü gündeme geldi. Önümüzdeki Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam, memur emeklileri de toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı alacak.

Ancak bir iyileştirme de gündemde. Bu iyileştirme Ocak artışıyla birlikte yapılabileceği gibi, öncesinde de hayata geçirilebilecek. Özellikle Ekim ayında TBMM'nin açılmasıyla konunun Meclis gündemine de gelmesi bekleniyor.

SEYYANEN ZAM OLABİLİR

Gündeme gelen formüllerden birisi seyyanen artış. Özellikle 7.500 TL'nin altında maaş alanlar başta olmak üzere belirlenecek bir miktar ile seyyanen artış yapılabilir.

Memurlara geçtiğimiz ay 8 bin 77 lira seyyanen artış yapılmıştı. Ancak seyyanen artış kararı alınırsa ne kadar olacağı ve ne zaman hangi maaşlara yansıtılacağı çalışma sonunda belli olacak.

ENFLASYON ÜZERİ ARTIŞ

Seyyanen artış dışımda gündeme gelecek bir başka formül ise refah payı verilmesi. Yani enflasyonun üzerinde bir oransal artış yapılması. Ocak ayında maaşlara yansıtılacak zam oranının iyileştirmeyle yükseltilebileceği belirtiliyor.

Oransal artış konusunda karar verilmesi halinde, Ocak ayının beklenmesi de şart olmayacak. Belirlenen tarihte belirlenen yüzdelik oranda artış yapılabilecek.

YENİ TABAN MAAŞ

Bir başka formül ise taban maaşın yeniden belirlenmesi. Nisan ayında yapıldığı gibi bir ara formül ile taban maaş yükseltilebilir. Bu durumda düşük maaş alanlar için yeni bir seyyanen artış gündeme gelmiş olur.

Emeklilere ilişkin iyileştirme yasal düzenleme ile hayata geçirilebilecek. Meclis de Ekim ayında açılıyor. Bu nedenle emeklilerin gelirini artıracak düzenleme en erken Ekim ayında Meclis'e taşınacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ek zam çalışmaları sürerken Ocak zammı için enflasyon farkı verisi birikmeye başladı. Son olarak Ağustos enflasyonu belli oldu. Buna göre 2 aylık enflasyon oranı yüzde 19,43 olarak kaydedildi.

Emekliler 6 aylık enflasyon rakamlarına göre zamlarını alacak. Zamda uygulanacak refah payı da Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak.

2023 OCAK EMEKLİ ZAMMI TAHMİNİ MASADA

Merkez Bankası Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi ile 2023 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 67,22 olarak güncellendi.

Anket sonuçlarına göre Tüketici Fiyat Endeksi 1.886,99 seviyesine yükselecek. Anketle birlikte yeni oranlar şöyle:

6 aylık enflasyon oranı: 39,61

SK, Bağ-Kur emekli zammı: 39,61

Memur zammı: 51,46

Emekli zammına refah payı eklemesi olması halinde oran değişiklik gösterecek.