Emekli maaşı zam hesaplama nasıl yapılır? Emekli maaş zammı

Yıl içinde altı ayda bir zam alan emekli olan vatandaşlara 2019 yılı için, en son Temmuz ayında zam yapılmıştı. Bu dönemlerde birçok vatandaşın gözü kulağı yapılacak bu zamlarda iken, hala maaşlarına yansıyan zam miktarını hesaplamak isteyen vatandaşlar 'Emekli maaşı zam hesaplama nasıl yapılır?' sorusunun yanıtını arıyor. Peki, emekli maaşı zam hesaplaması nasıl yapılır? İşte detaylar...

Emekli temmuz zammı ne kadar yapıldı?

Sosyal Güvenlik Kurumu çatısından emekli olan vatandaşlara 6 ayda bir defa enflasyon oranına göre zam yapılmaktadır. Bu zamlar her yılın Ocak ve Temmuz ayında yapılmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklamış olduğu enflasyon oranlarına göre gerçekleşiyor. TÜİK Ocak ve Temmuz ayının zam oranını bir sonraki ayın 3'ünde yayınlamaktadır. Yani bu durumda Haziran enflasyon oranı 3 Temmuz'da açıklanmaktadır. Açıklanan enflasyon oranları da emekliye yapılacak zamda referans olarak kullanılır.

2019 yılına ait ilk zam Ocak ayında yapıldı ve 2018 yılı ilk yarısının enflasyon oranı dikkate alındı. Geçmiş 6 ayın enflasyon oranlarına bakılarak yüzde 10.19 oranında zam yapıldı. Yılın ikinci yarısı için ise SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına Temmuz ayında yüzde 5 oranında zam yapıldı.

Emekli maaşı zam hesaplama nasıl yapılır?

Emekli vatandaşlar için yapılan zamların milyonlarca kişi tarafından “Emekli maaşı zam hesaplama nasıl yapılır?” şeklindeki sorular ile birçok arama yapılmaktadır. Bu sorunun cevabı ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayınlanan sorgulama sayfası ile açıklığa kavuşmuştur. Emeklilerin zam sonrasındaki maaşlarının ne kadar olduğunu hesaplamaları için 'https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/' adresini ziyaret edebilirler.