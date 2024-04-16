Emekli maaşı temmuz güncellemesi... Zam bekleyen emeklilere hayırlı olsun diyerek rakamı açıkladı

Yılın başında emeklilere uygulanan %49.25 oranındaki zam, sonrası milyonlarca emekli yeni bir zam olacak mı merak ediyor!

Önceki yılın Temmuz ayında %25 oranında artış gerçekleştiren hükümet, bu artışı temel maaşlara yapmış ve en düşük emekli maaşlarını bu zammın dışında tutmuştu. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun Erdursun, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından değerlendirilen yeni zam oranlarını açıkladı: SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %25, kamu çalışanları ve emeklileri için %20 artış yapılacakken, asgari ücrete ise zam yapılmayacağı ifade edildi.

Ekonomistler, hükümetin geçtiğimiz yıl benimsediği uygulamaları tekrarlayarak, Temmuz ayında en düşük emekli maaşlarını artırmayı ihmal etmeyeceğini tahmin ediyorlar. Şu anda 10 bin TL olarak belirlenen ve yoksulluk sınırı olarak kabul edilen bu maaşların, Temmuz ayında artırılmaması halinde, milyonlarca emekli günlük temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale gelebilir. Bu sebeple, en düşük emekli maaşının yasal bir düzenleme ile %25 oranında artırılarak 12 bin 500 TL'ye yükseltilmesi beklenmektedir.