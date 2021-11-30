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Ekonomi Emekli maaşı ödenen prim matrahına göre hesaplanır mı?
Ekonomi

Emekli maaşı ödenen prim matrahına göre hesaplanır mı?

Merak edilen Emekli maaşı ödenen prim matrahına göre hesaplanır mı? sorusunun cevabı haberimizde.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 21:33:00 -
Emekli maaşı ödenen prim matrahına göre hesaplanır mı?

Soru: Benim sigorta başlangıcım 4.10.2000 tarihidir. Askerlik borçlanması ödemem halinde 2022/Şubat ayında 58 yaş şartından emekli olabileceğim. Benim tüm primlerim Bağ-Kur statüsündedir. Eğer emekli olmayıp 1260 gün SSK’lı çalışsam SSK emeklisi olabiliyorum. SSK emekli maaşı ile Bağ-Kur emekli maaşı arasında önemli bir fark olur mu? Bayram A.

Cevap: Emekli maaşını belirleyen en önemli parametre ödenen prim matrahı seviyesidir. Prim matrahının yüksek olması halinde emekli maaşı da yüksek olmaktadır. Geçmişte SSK emekli maaşı ile Bağ-Kur emekli maaşı arasında önemli bir fark olmakta idi. Ancak 2000 yılından itibaren olan hizmetler için Bağ-Kur emekli maaşının da ödenen matraha göre hesaplanması nedeniyle aradaki fark kayboldu. Emekliliğinize üç ay kalmış. Bugün SSK’lı işe girip 1260 gün çalışıp sonra SSK emeklisi olsanız 3 yıl 3 ay daha geç emekli olacaksınız. Ayrıca emekli maaşı da aşağı yukarı aynı olacak. Bu nedenle Bağ-Kur statüsünden emekli olmak sizin için daha avantajlı görünüyor.

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