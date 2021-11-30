Emekli maaşı ödenen prim matrahına göre hesaplanır mı?

Soru: Benim sigorta başlangıcım 4.10.2000 tarihidir. Askerlik borçlanması ödemem halinde 2022/Şubat ayında 58 yaş şartından emekli olabileceğim. Benim tüm primlerim Bağ-Kur statüsündedir. Eğer emekli olmayıp 1260 gün SSK’lı çalışsam SSK emeklisi olabiliyorum. SSK emekli maaşı ile Bağ-Kur emekli maaşı arasında önemli bir fark olur mu? Bayram A.

Cevap: Emekli maaşını belirleyen en önemli parametre ödenen prim matrahı seviyesidir. Prim matrahının yüksek olması halinde emekli maaşı da yüksek olmaktadır. Geçmişte SSK emekli maaşı ile Bağ-Kur emekli maaşı arasında önemli bir fark olmakta idi. Ancak 2000 yılından itibaren olan hizmetler için Bağ-Kur emekli maaşının da ödenen matraha göre hesaplanması nedeniyle aradaki fark kayboldu. Emekliliğinize üç ay kalmış. Bugün SSK’lı işe girip 1260 gün çalışıp sonra SSK emeklisi olsanız 3 yıl 3 ay daha geç emekli olacaksınız. Ayrıca emekli maaşı da aşağı yukarı aynı olacak. Bu nedenle Bağ-Kur statüsünden emekli olmak sizin için daha avantajlı görünüyor.