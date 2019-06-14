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Emekli maaşı farklı şube kesintisi kalktı mı?

Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK'nın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklisi maaşlarını bulunduğu banka şubelerinin dışındaki başta şubelerden çekmesi durumunda 10 TL’lik maaş kesintisi olmaktaydı. Emekliler, emekli maaşı farklı şube kesintilerinin kalkması için bir adımın atılmasını bekliyordu. Emekli maaşlarındaki bu kesindi konusunda AK Parti ve MHP'nin ortak Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım devreye girdi. PekiEmekli maaşı şube kesintisi nedir? Emekli maaşı farklı şube kesintisi kalktı mı?

14 Haziran 2019 Cuma 12:35
Emekli maaşı farklı şube kesintisi kalktı mı?

Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK'nın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklisi maaşlarını bulunduğu banka şubelerinin dışındaki başta şubelerden çekmesi durumunda 10 TL’lik maaş kesintisi olmaktaydı. Emekliler, emekli maaşı farklı şube kesintilerinin kalkması için bir adımın atılmasını bekliyordu. Emekli maaşlarındaki bu kesindi konusunda AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım devreye girdi. Peki  Emekli maaşı şube kesintisi nedir? Emekli maaşı farklı şube kesintisi kalktı mı?

Emekli maaşımdan kesinti yapılmış sebebi nedir? Emeklilerin, banka hesaplarının bulunduğu şubeler dışında başka şubelerden maaşlarını çekmeleri ya da havale yapmaları durumunda yapılan 10 liralık kesintinin, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın hükümetten ricasıyla son bulması gündemde. Yıldırım’ın, Ramazan Bayramı ikramiyelerinden kesinti yapılmamasına yönelik talebi yerine getirilmiş, bu da emeklileri sevindirmişti.

Emekli maaşıyla hayata tutunmaya çalışan, kıt kanaat geçinen emekliler, maaşlarının yattığı şubeler dışında başka bir şubeden para çekmeleri, bankacılık işlemi yaptırmaları halinde alınan 10 liralık ücretten muzdarip.

Emekli maaşı farklı şube kesintisi kalktı mı?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim kampanyası sırasında emeklilerin bu konudaki talebiyle karşılaşan AK Parti Adayı Binali Yıldırım, konuyu Ankara’ya ileteceğini bildirmişti. Ramazan Bayramı öncesi Ankara’daki parti kurmaylarına konuyu aktaran Yıldırım’ın talebiyle, emeklilerin bayram ikramiyelerini çektikleri yabancı şubelerden kesinti yapılmamıştı. Şimdi bu uygulamanın kalıcı hale getirilmesi için çalışma yapılıyor. 

4A, 4B, 4C emekli aylığı sorgulama ekranı

E Devlet sistemine T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıysanız Arama kısmına bağlı olduğunuz sigorta kolunu yazıp yanına emekli aylığı sorgulama yazarak sonuca hızlıca ulaşabilirsiniz. E - hizmetler bölümü Sosyal Güvenlik Kurumu başlığı altında bulunan emekli aylığı kesintileri sayfasında geçmişe dönük aramada yapılabiliyor. İlgili ay ve yıl seçilerek geçmiş ay kesintileri de görülebiliyor. 

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 12:35
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Emekli maaşı farklı şube kesintisi kalktı mı?
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