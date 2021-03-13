Emekli maaş ilaç kesintisi nasıl sorgulanır? Emekli maaşı kesintisi sorgulama nasıl yapılır?

Milyonlarca emekli maaşlarından yapılan kesintilerin bir çok sebebi vardır. Bu sebeplerin nedenini bilmek de en doğal hakkınız. İlaç katılım payı, muayene katılım payı, icra takibi sebebiyle haciz gibi birçok nedenlerle emeklilerin maaşlarında kesinti olur. Emekli olmanıza rağmen hala çalışıyorsanız, emekli maaşınızdan SGK destekleme prim kesintisi yapılır. Muayene ücretleri, ilaç katılım payı ve reçete maaşınızdan kesinti yapılabilir.

Emekli ilaç kesinti parası ne kadar?

Katılım payı ilaç katılım ve muayene katılım payı olarak adlandırılır.Emeklilerden ilaç katılım payı %10, çalışanlardan ise %20 olarak alınmaktadır. Emeklilerin ilaç katılım payları emekli maaşlarından kesilirken çalışanların ilaç bedeli ise eczanelerden ödenmektedir. Muayene bedeli ve ilaç bedeli alınmaktadır. Emeklilerin aylıklarından ayakta tedavide uygulanan ilaçlar için %10 katılım payı alınır. Ayrıca her bir reçete için;

3 kutuya kadar(üç kutu dâhil) temin edilen ilaçlar için 3 (üç) TL, 3 kutuya ilave temin edilen her bir kutu ilaç için 1 (bir) TL olmak üzere katılım payı alınır. İlaç katılım payları genelde ilaçların alındığı tarihi takip eden ödeme dönemindeki aylıklardan kesilir. Bazen birkaç ay sonra da kesilebilir.

Emekli muayene parası ne kadar kesilir?

Birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesinden katılım payı alınmayacaktır. Diğer sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı tutarları aşağıda belirtilmiştir. İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında 5 TL, özel sağlık hizmeti sunucularında 12 TL emeklilerin aylıklarından kesilir.

Emekli maaşı kesintisi sorgulama nasıl yapılır?

(https://www.turkiye.gov.tr/4a-emekli-aylik-kesintileri) sorgu ekranından e-Devlet sitesine giriş yapın. Açılacak ekrandan “Kimliğimi Şimdi Doğrula” bağlantısına tıklayınız. Daha sonra “e-Devlet Şifresi” bölününü tıkladıkdan sonra “T.C. Kimlik No” ve “e-Devlet Şifrenizi” yazarak Emekli Aylığı Kesintisi panelini görüntüleyebilirsiniz.