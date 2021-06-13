Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin: S-400'ler oraya konulursa saldırıya uğrayabilir

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, S-400'lere ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

CNN Türk canlı yayınında konuşan İsmail Hakkı Pekin, "S-400'ler İncirlik'e yerleştirilir mi?" sorusuna yanıt verdi.

Pekin yaptığı açıklamada, "Böyle bir çözüm olmaz. Olsa olsa Türkiye bunları hangara koyar. ABD arada gelir arada bakar. Yani bunun mümkünatı yok. Türkiye’nin S-400’leri İncirlik’e yerleştirmesi mümkün değil. Bu çözümün nereden çıktığını anlamış değilim. Bunu buraya koyarsanız İsrail gelip vurur. Bir sene içerisinde NATO stratejisi hazırlanacak. ABD ve Batı, Türkiye’nin güçlenmesini istemiyor ve Yunanistan’ı silahlandırmak istiyor. Jeopolitik ortamın karşısına yeni bir jeopolitik durum getiriyor. NATO içinde Türkiye'nin yetkilerini sınırlandırmak isteniyor. Ben Biden-Erdoğan görüşmesinden bir çözüm beklemiyorum. Rusya ve Çin’i bize tehdit olarak gösteriyorlar. Yine Yunanistan ve Rum Kesimini bize hep tehdit olarak ortaya çıkarıyorlar. Devamında NATO üzerinden biz sizi koruruz, vaadi veriyorlar. Türkiye’nin bunlara artık inanmaması lazım" dedi.