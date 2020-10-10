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Gündem Emekli İstihbaratçı Coşkun Başbuğ’dan ‘ateşkes’ açıklaması! ‘Emperyalist devletler bir anda…’
Gündem

Emekli İstihbaratçı Coşkun Başbuğ’dan ‘ateşkes’ açıklaması! ‘Emperyalist devletler bir anda…’

Azerbaycan ile Ermenistan, Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için bugün saat 12.00'dan itibaren ateşkese varılması konusunda anlaştı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, konuya ilişkin canlı yayında açıklamalarda bulunarak emperyalist ülkelere seslendi.

Yeniakit Publisher
2020-10-10 11:12:00 -
Emekli İstihbaratçı Coşkun Başbuğ’dan ‘ateşkes’ açıklaması! ‘Emperyalist devletler bir anda…’

Moskova'da kritik Azerbaycan-Ermenistan toplantısı sona erdi. 11 saat süren toplantıdan esir ve cenaze değişimi için 12 saatlik ateşkes kararı çıktı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Bakü-Erivan hattındaki ateşkese ilişkin A Haber'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ'un Azerbaycan ve Ermenistan'ın anlaşmaya vardığı ateşkese yönelik değerlendirmeleri;

Azerbaycan vurana kadar neredeydiniz?

Düne kadar üç maymunu oynayan vahşi batı, emperyalist devletler bir anda Azerbaycan, Türkiye'nin de yanında varoluşuyla bütün dengeleri değiştirmesi neticesinde ateşkes havarisi, dostluk, barış ve kardeşlik gibi söylemlere sığınan yapılar durumuna düştüler. Bu durum insanlık adında şu soruyu sorduruyor; Azerbaycan sahaya inip bu ciddi varlığı gösterene kadar aklınız neredeydi? Ermenistan o coğrafyayı kana bularken, binlerce Azerbaycanlı'nın kanına canına kastederken, kanlı bilanço ortaya çıkarken neredeydiniz? Niçin Ermenistan'a ateşkes çağrısı ya da bu tabloyu eleştiren tek bir kelime etmediniz? Bu açıdan bakıldığında ortada gerçekten sorgulanması gereken ciddi bir samimiyetsizlik söz konusu oluyor. Bu nedenle de hep endişe ile yaklaşıyoruz. Ümit ediyorum ki akıl kazanır.

"Ermenistan'ın ateşkese şiddetle ihtiyacı var"

Bakü-Erivan ateşkesini değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, "Böyle bir barışa bizim değil Ermenistan'ın şiddetle ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

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