Emekli istihbaratçı Coşkun Başbuğ, Mısır ile ilgili son bilgileri paylaştı: Ete kemiğe büründüler

Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, 24 TV’de yaptığı açıklamada, Mısır ile Yunanistan arasında yapılan anlaşmanın Kahire muhalefet kanadında tepkilere neden olduğunu söyledi.

Coşkun Başbuğ yaptığı açıklamada, “Mısır'da Sisi'yi desteklemeyen Türkiye ile yakın bağ kuran bir kitle var. Mısır sokaklarına inin bunu göreceksiniz. Mısır'da Yunanistan ile 'oldubittiye' gelen anlaşma sonrası muhalefet kanadı tavrını koydu. Bunun sebebi, yapılan anlaşmada Mısır'ın çok büyük bir alan kaybı var. Yani Mısır'ın 2003'te Güney Kıbrıs ile yaptığı anlaşmada kaybı 21 bin 500 kilometre kare, bu son anlaşmada ise 11 bin 500 kilometre karedir. Halk burada sorgulamaya başladı ve Sisi'ye 'Sen kime hizmet ediyorsun?' diye sormaya başlandı. Rejim bunun cevabını veremediği için büyük bir açmaz içerisinde ve muhalefette ete kemiğe bürünerek buna tavrını koyarak anlaşmaya karşı çıkmaya başladı” ifadelerini kullandı.