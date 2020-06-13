Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş'tan F-35’ler ile ilgili kritik çağrı

Türkiye’ye satılan ancak S-400 anlaşmazlığı sebebiyle teslim edilmeyen 6 adet F-35A uçağının ABD Hava Kuvvetleri için tekrar yapılandırılıp, kullanılmasına onay verilmesini emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, Aydınlık'a değerlendirdi.

ABD Senatosu'nun 6 adet F-35A uçağının ABD Hava Kuvvetleri için yapılandırılıp, kullanılmasına onay veren kararı değerlendiren emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, şu ifadeleri kullandı:

“Buradan çıkarılacak anlam, Türkiye’nin S-400 programından geri dönüşü beklenmiyor. F-35A uçaklarının teslimi ile uçuş ve bakım eğitimlerinin iptalinden sonra Türkiye'ye daha ciddi bir mesajın verilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Bu nedenle ABD Hava Kuvvetleri’nin ihtiyacı için üretilecek 60 adet F-35A uçağı ile aynı tip olan ve Türkiye için üretilmiş 6 adet F-35A uçağının ABD Hava Kuvvetleri’ne tahsis edilmesinin bu mesajı güçlendireceği öngörülüyor. Bu, ABD’nin Türkiye ile imzaladığı F-35 anlaşmasını tek taraflı olarak resmen iptal ettiği anlamına geldiği gibi S-400 sorununun çözülebilmesi eğer mümkün olursa Türkiye’nin F-35A üretim programına ileride tekrar dahil edilebileceği görüntüsü verilioyr, hukuki sorumluluktan kaçma yoluna gidiliyor.

“Türk şirketlerinin F-35’ler için parça üretimine bir müddet daha devam etmesi açıklaması ile alınan bu son karara birlikte bakıldığında ABD’nin, Türkiye’nin uçakların alınması için anlaşmaya bağlı olarak şimdiye kadar ödediği parayı geri vermeyi düşünmediklerini de söyleyebiliriz.

"MMU programına hız verilmeli"

Bu kararın Türkiye'ye etkisini değerlendiren Karataş, “ABD’nin S-400’ler bahanesiyle Türkiye’nin F-35 programından resmen çıkartılması anlamına gelen yasanın onaylanması halinde bu karar, her zaman örnekleriyle yaklaşık 3 senedir vurguladığım gibi, Türkiye’nin menfaatinedir” dedi.

Karataş, şöyle devam etti: “Türkiye, bu gelişmelere daha fazla seyirci kalmadan Milli Muharip Uçağımızın üretim programına hız vermelidir. Her ne kadar 'stratejik müttefiklik' anlayışı ve güveni içerisinde imzalanan F-35 Mutabakat Metninde anlaşmazlıkların çözümü için önemli kısıtlayıcı maddeler olsa da, önceden yetkililer tarafından bütün olasılıkların düşünüldüğünü kabul ederek fazla beklemeden ve gecikmeden hukuki süreç başlatılmalıdır.

“Türkiye’nin parasının üzerine yatma olarak gördüğüm bu yasanın ABD Kongresi’nde onaylanması ve ABD Başkanı tarafından imzalanması sonrası zaten eğitimlerine ve harbe hazırlık programlarına devam edilen yani 'aktif' olan S-400’lerin daha fazla siyaset konusu yapılmadan harekat görevlerine planlanması da uygundur.”