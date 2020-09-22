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Gündem Emekli Hava Korgenerali Dr. Erdoğan Karakuş, S-400'lerin konuşlandırılacağı yerleri açıkladı
Gündem

Emekli Hava Korgenerali Dr. Erdoğan Karakuş, S-400'lerin konuşlandırılacağı yerleri açıkladı

Emekli Hava Korgenerali Dr. Erdoğan Karakuş, Yunanistan ile yaşanan gerilim sonrası S-400 hava savunma sistemlerinin konuşlandırılacağı yerleri açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 14:20:00 -
Emekli Hava Korgenerali Dr. Erdoğan Karakuş, S-400'lerin konuşlandırılacağı yerleri açıkladı

Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın provokasyonları devam ederken emekli Hava Korgenerali Dr. Erdoğan Karakuş'tan S-400'ler ile ilgili olay bir açıklama geldi.

CNN Türk'te konuşan Erdoğan Karakuş, S-400'lerin konuşlandırılacağı yerleri açıkladı.

Erdoğan Karakuş yaptığı açıklamada, "Eğer Yunanistan baskın gibi bir olay oluşturma çabasına girişirse bizde S-400’leri konuşlandırırız. Bataryaları dörde böleriz. Dört farklı noktaya konuşlandırırız. İlkini Kaz Dağı’na, diğerini güneyde Kaş, iç bölgeler için Murat Dağı olur. Son batarya ise Ankara’ya konuşlandırılır. Bu anlamda Ankara çok önemli bir yer haline geldi. Ülkenin bütün savunma sanayisi Ankara’dadır. S-400’lerin bir bölümü buraya konuşlandırılabilir. Bizim en korunaklı meydanımız Mürted meydanıdır. Tehdide en ırak yerimizdir orası. Bu yüzden bize zaman sağlar. Oranın da tekrar faaliyete geçirilmesi önemlidir. Ankara’nın korunması Mürted'den sağlanır diye düşünüyorum" dedi.

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