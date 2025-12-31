Emekli generaller öyle yazarları böyle! Amerika dost mu düşman mı karar verin!

Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programı her zaman olduğu gibi hem gündemi belirlemeye hem yorumlamaya devam ediyor.

Programda değerlendirmelerde bulunan Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, ulusalcı emekli generalleri ve yazarları rezil kepaze etti.

Karahasanoğlu'nun açıklamaları şöyle:

S-400 konusunda Trump kendisi söyledi. Dedi ki 'Benden önceki başkan yanlış yaptı. Obama döneminde yanlışlar yapıldı. S-400'ü aldı diye Türkiye cezalandırılmaya çalışılıyor.'

Ama öbür taraftan ben bu 'cezalandırma' ifadesini de Türkiye'ye hakaret, saygısızlık olarak değerlendiriyorum ama maalesef eski dönemlerin iktidarlarının Türkiye'yi getirdiği durum maalesef bu.

Ve 'Biz Patriot'u vermedik' dedi Trump.

'Vermeyince onlar da bir arayış içerisine girdiler ve S400'ü aldılar. Bu noktada Türkiye haklı biz haksızız' diye Trump, hakkı teslim ederken; bizim ulusalcı emekli generallerimiz çıktılar dediler ki, 'S-400'ü aldık da ne oldu bak. F35'leri vermiyor.'

Ve bu generallerin, bu ulusalcı emekli generallerin her birine bakın. SDG konusunda 'Amerika bizim düşmanımız arkadaşlar' diyorlar.

Ben hayret ediyorum. 'Amerika bizim düşmanımız. Amerika bize hiçbir zaman dost olmadı' diyen emekli ulusalcı generaller.

Onu izleyen şu gazetelerdeki Birgün'deki Cumhuriyet'teki yazarlar dönüyorlar, 'S400'ü niye aldık? F35'ten de olduk arkadaş' diyerekten Amerika bu sefer sanki dostmuş gibi bize bir tavır sergiliyorlar.

Ya bırakın olduğunuz yerde durun ya. Eğer Amerika dost ise her daim deyin ki 'dostumuzdur.'

'SDG'ye eğer silah veriyorsa bize dost olduğu için veriyordur' diye devam edin.

Ama yapamıyorsunuz. SDG'ye verilen PKK'ya verilen o silahları eleştiriyorsunuz. Zaten Amerika bizim dostumuz hiçbir tarihte olmadı diyorsunuz. Sonra dönüyorsunuz bak F35'ten de olduk diye ahkam kesiyorsunuz.