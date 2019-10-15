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Emekli ek ödemeli Ocak 2020 zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşları Ocak 2020’de ne kadar olacağı araştırılıyor. Milyonlarca emekli Ocak 2020 zammının ne kadar olacağını merak ediyor. Oluşacak olan enflasyon oranına göre zam alacak olan emeklilerin maaşı ne kadar olacak? Emekli ocak zammı 2020, SSK emeklisi ocak 2020 zammına ilişkin detaylar.

15 Ekim 2019 Salı 11:28
Emekli ek ödemeli Ocak 2020 zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşları Ocak 2020’de ne kadar olacağı araştırılıyor. Milyonlarca emekli Ocak 2020 zammının ne kadar olacağını merak ediyor. Oluşacak olan enflasyon oranına göre zam alacak olan emeklilerin maaşı ne kadar olacak? İşte emekli ocak zammı 2020 emekli maaşlarına yapılacak zam ile detaylar.

Toplu sözleşme görüşmelerinde memur ve memur emeklisine zam yapılacak. Diğer yandan SSK ve Bağkur emeklisine de 2020 Ocak ayında 500 TL'ye varan ek ödemeler olacak. Ocak'ta 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin artışı, Merkez Bankası'nın tahminine göre yüzde 8.46, beklenti anketindeki tahmine göre yüzde 8.52 olacak.

Ocak'ta ayrıca ek ödeme tutarları da yükselecek. Maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında olan ek ödeme, yeni aylıktan hesaplanacağı için artacak. Yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırının da bin 298 liradan bin 396 liraya yükselmesi bekleniyor. Ocak artışıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme dahil gelirinde 501 liraya varan artış yaşanacak. Ek ödeme dahil en düşük aylık bin 181 liradan bin 282 liraya çıkacak. En yüksek aylık da ek ödeme dahil 5 bin 887 liradan 6 bin 388 liraya ulaşacak.

 

 

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 11:28
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