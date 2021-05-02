İlk defa 2018 yılında ödenmeye başlanan ve yaklaşık 12,5 milyon emekliyi yakından ilgilendiren bayram ikramiyesi vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Emekli bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih sorgulanıyor.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı ikramiyesinin mayıs ayının ilk haftasında hesaplara yatacağını belirtti. Buna göre 3 Mayıs – 7 Mayıs arasında ikramiyelerin ödenmesi bekleniyor. Ayrıca Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ile ilgili de müjdeyi veren Erdoğan, temmuz ayının ortasında da Kurban Bayramı ikramiyelerinin yatırılacağını söyledi.

Bayram ikramiyesi ne kadar?

Bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz yıllarda Ramazan Bayramı’nda bin TL ve Kurban Bayramı’nda bin TL olmak üzere toplamda 2 bin TL ödeme yapılıyordu.

Bu yıl ise enflasyon oranında iyileştirme yapılacağı duyuruldu. Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Emekliye bayram ikramiyesi 1100 olarak kararname ile geçireceğiz.'' dedi.

Böylelikle emekliler Ramazan ve Kurban bayramında olmak üzere 1100 TL ikramiye alacak.