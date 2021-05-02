  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hindistan'da tedirgin eden rakam!
MİT ve Emniyet paketlemişti! Sıcak gelişme
Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
Kardeş ülke Pakistan'dan İran kararı
Ekonomi Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Ekonomi

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli vatandaşlar bayram ikramiyelerine ilişkin detayları merak ediyor. Ramazan Bayramı'na 11 gün kala "2021 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, bayram ikramiyeleri ne kadar, kaç TL olacak?" soruları araştırılmakta. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-02 17:54:00 -
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

İlk defa 2018 yılında ödenmeye başlanan ve yaklaşık 12,5 milyon emekliyi yakından ilgilendiren bayram ikramiyesi vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Emekli bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih sorgulanıyor.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı ikramiyesinin mayıs ayının ilk haftasında hesaplara yatacağını belirtti. Buna göre 3 Mayıs – 7 Mayıs arasında ikramiyelerin ödenmesi bekleniyor. Ayrıca Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ile ilgili de müjdeyi veren Erdoğan, temmuz ayının ortasında da Kurban Bayramı ikramiyelerinin yatırılacağını söyledi.

Bayram ikramiyesi ne kadar?

Bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz yıllarda Ramazan Bayramı’nda bin TL ve Kurban Bayramı’nda bin TL olmak üzere toplamda 2 bin TL ödeme yapılıyordu.

Bu yıl ise enflasyon oranında iyileştirme yapılacağı duyuruldu. Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Emekliye bayram ikramiyesi 1100 olarak kararname ile geçireceğiz.'' dedi.

Böylelikle emekliler Ramazan ve Kurban bayramında olmak üzere 1100 TL ikramiye alacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye ne zaman rahatlayacak? Bilim Kurulu üyesi tarih verdi
Gündem

Türkiye ne zaman rahatlayacak? Bilim Kurulu üyesi tarih verdi

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan, Türkiye'nin koronavirüs pandemisinden ne zaman kurtulacağına ilişkin

Dinel Biden dinle! Alman gazetecinin füzesi yeniden gündem oldu
Dünya

Dinel Biden dinle! Alman gazetecinin füzesi yeniden gündem oldu

ABD Başkanı Joe Bıden’in 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak tanımlamasının ardından Alman gazeteci-yazar Dr. Jürgen Todenhöfer’in Batı ..
Yohannes Kaçaznuni: Türklere biz savaş açtık
Gündem

Yohannes Kaçaznuni: Türklere biz savaş açtık

Ermeni lobilerinin sözde soykırım iddiaları, Ermenistan'ın ilk Başbakanı Ovannes Kaçaznuni tarafından bizzat yalanlanmıştı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay