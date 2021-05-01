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Ekonomi Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Ekonomi

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? sorusu Ramazan bayramına kısa bir süre kala emekli vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 13 Mayıs tarihinde yaşanacak Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlar emekli ikramiyesi ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-01 22:06:00 -
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Milyonlarca emekli için ödenecek bayram ikramiyesi ile ilgili açıklama Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği ikramiye zamları belli oldu. Emekliler Ramazan Bayramı öncesi 1.100 TL ikramiye alacaklar.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Başkan Erdoğan emekli ikramiyelerine enflasyon zammı yapılacağını duyurmuştu. Bunun üzerine biz de bu köşede üç formüllü bir hesaplama yapmıştık. Bu formüllerden birisi de emeklilere yapılan zamlarda olduğu gibi 6 aylık enflasyon oranının kullanılmasıydı. Buna göre Ocak 2021 zamlarında kullanılan yüzde 8.6'lık 6 aylık enflasyonun kullanılmasıydı. Buna göre de zam miktarı 86 lira olacaktı.

Başkan Erdoğan dün yaptığı açıklamada bu miktarın 100 liraya çıkartıldığını duyurmuş oldu. Başkan Erdoğan dün akşam gazetecilere yaptığı açıklamada Emekliye bayram ikramiyesi 1100 olarak kararname ile geçireceğiz." dedi.

Erdoğan, "Bin artı enflasyon. Bu da büyük ihtimalle enflasyon 85 TL tutuyor ama onu 100 TL'ye tamamlayacağız. İnşallah 1100 TL olarak duyuracağız. Bunu da Meclis'e değil kararname ile göndereceğim. Vakit kaybetmeden bayrama yetiştirelim istiyorum." ifadelerini kullandı. Peki ikramiyeyi kimler alacak? nasıl ödenecek işte sorulara cevaplar.

Kimler ikramiye ödemesinden yararlanacak?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara yani emekli maaşı alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerden vefat etmiş olanların hak sahiplerine verilecek.

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