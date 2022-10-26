'Emekli aylıkları en az asgari ücret...'

Emeklilerin yaşadığı sorun ve taleplerine ilişkin yazılı bir açıklama yapan Emekliler Derneği Batman Şube Başkanı Hüseyin Ekmen, emekli aylıklarının en az asgari ücret kadar olması gerektiğini söyledi.

2000 bin öncesi yapılan İNTİBAK'ın 2000 bin sonrası emekli olanlara da bir an evvel yapılması gerektiğini ifade eden Ekmen, "Emekli aylıklarının insan onuruna yaraşır bir şekilde en az asgari ücret kadar olmalıdır. Vergi iadesi yerine ödenen yüzde 4-5 arası ek ödeme günümüzün ekonomik şartlarda bir cazibesi kalmamıştır. Bu oranın en az yüzde 10 seviyesine yükseltilmesi gerekir." dedi.

Yaşlı ve emekli kesimlere pozitif ayrım yapılması gerektiğini vurgulayan Ekmen, sağlık hizmetlerinden hiçbir ad altında katkı payının alınmaması gerektiğini kaydetti.

Evi olmayan emeklilere TOKİ tarafından maliyetli kira öder gibi konut yapılması talebinde bulunan Ekmen şunları söyledi:

"Ödenen bayram ikramiyesi enflasyon karşısında hiçbir cazibesi kalmamıştır. Bu oranın yükselmesi lazım ve TÜFE endeksli zamlar uygulanmalıdır. Emeklilerimizin en temel harcamaları olan elektrik, doğal gaz, kömür ve su giderlerinden hiçbir şekilde vergi kesintisi olmamalıdır. Emeklilerimiz arasında oluşan aylık farkları, pirim kazançları ve pirim ödeme gün sayıları esas alınarak İNTİBAK ile çözülmelidir. Üzülmemek için emeklileri üzmeyin."(İLKHA)