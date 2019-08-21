Emekli aylığı nasıl yükseltilir? SSK Bağkur emekli maaşı artırma şartları

Milyonlarca çalışan emekli olacağı günün hayalini kurmakta. Emekli olunduğunda yüksek maaş almak isteyenler emekli maaşı nasıl yükseltileceğini araştırmakta. Emekli maaşı düşmemesi için ne yapılmalı, emekli maaşı nasıl artar. Emekli olduktan sonra emekli maaşı nasıl yükseltilir, SGK fazla prim ödenirse maaş düşer mi? Prim gün sayısı dolduktan sonraki ödemeler ne kadar işe yarıyor? İşte detaylar.

Emekli aylığını yükseltmenin ilk yolu SGK’ya yüksek prim yatırmak. Ayrıca Ocak 2000 öncesi doğum ve askerlik borçlanmasını tavan oranlardan yapmak da aylığı yükseltir. Prof. Dr. Cem Kılıç emekli aylığının nasıl yükseltileceğine ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Emekli aylıklarının hesaplanması yönteminde memur, kendi hesabına çalışanlar ve işçi ayrımı söz konusu. Bunun yanı sıra, çeşitli dönemlerde yapılan sosyal güvenlik reformlarıyla sadece emekli olma yaşı değil emekli aylığı hesaplama yöntemleri de değiştiği için birkaç farklı hesap dönemi var. Bu dönemler 2000 yılı öncesi dönem, Ocak 2000 ile Ekim 2008 arası dönem ve Ekim 2008 sonrası dönem olarak üçe ayrılmakta.

Memur emekli aylığı nasıl hesaplanır?

Memurlar emekli aylıkları en rahat hesaplanan grup. Memurun emekli aylığını memurun derecesi, kademesi, hizmet süresi ve ek göstergesi belirliyor. Memurların emekli aylığını en çok etkileyen husus ise ek gösterge. Bu da memurun görevine ve unvanına göre belirleniyor. Ekim 2008’den önce göreve başlayan memurların emekli aylığı hesaplamasında gösterge ve katsayı sistemi esas alınıyor. Bu hesaplamaya göre 25 yıl hizmet vermiş memurun aylık bağlama oranı yüzde 75. Yani ortalama aylık kazancın yüzde 75’i emekli aylığı olarak bağlanıyor. Ekim 2008 sonrası ilk kez sigortalı olan memurlar 25 yıl çalışmaları karşılığı ancak ortalama aylık kazançlarının yüzde 50’sini yani yarısını emekli aylığı olarak alabiliyorlar. Dolayısıyla bu durum, eski memurların emekli aylıkları ile yeni memurların emekli aylıkları arasında ortalama yüzde 30’luk bir fark doğmasına neden oluyor.