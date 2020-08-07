Emekli astsubaydan olay sözler: Alman istihbaratı Türkiye'yi yanlış yönlendirdi
Türkiye’nin parlayan yeraltı servetleri üzerinden çeşitli oyunlar oynanıyor. 10 yıldır maden ve değerli taşlar üzerine araştırma ve arama yapan emekli astsubay Metin Uysal, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde Türkiye’ye kurulan tuzaklara ilişkin soruları yanıtladı.
Emekli astsubay Metin Uysal, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde Türkiye’ye kurulan tuzaklara ilişkin soruları cevapladı.
Metin Uysal, Türkiye'nin çok zengin yeraltı zenginliklere sahip olduğunu belirterek, "Zamanında dış ülkelerden buraya yeraltı konusunda uzmanlar gelmiş. Mesela Almanya'dan buraya gelenler var. Geldiklerinde 'Yeraltında bir şey yok' diyerek gitmişler. Bunlar Alman İstihbaratı'na bağlı kişiler. Hep bunların sözü ile yanlış yol izlenmiş" dedi.