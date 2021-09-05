Elvan, Özbekistan Maliye Bakanı Ishmetov ile görüştü

Elvan, görüşmeyle ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Özbekistan Maliye Bakanı Sn. Timur Ishmetov ile Taşkent’te bir araya geldik. Ülkelerimiz arasındaki mali iş birliği alanlarını ele aldığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Kıymetli meslektaşıma yakın ilgisi için teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

Elvan, Taşkent’te önceki gün de İslam Kalkınma Bankası Başkanı Muhammad Sulaiman Al Jasser ve Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Yatırım ve Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov ile görüşmüştü.