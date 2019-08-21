Elvan, 3. OSB’de incelemelerde bulundu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Genişleme Alanı’nda yapımı devam eden 3. Bölge’de incelemelerde bulundu. Elvan, alt yapı çalışmalarının yüzde 80 civarında tamamlandığını, yaklaşık 1,5 aylık bir süreçte alt yapı çalışmalarının bitirilerek üst yapı çalışmalarına başlanacağını söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Mersin Milletvekili Elvan’ın, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (MTOSB) incelemelerine Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Milletvekili Hacı Özkan, MTOSB Başkanı Sabri Tekli, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik ve sanayiciler katıldı.

3. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Elvan, bölgede altyapının yaklaşık 80 tamamlandığını söyledi. Elvan, “Elektrik alt yapısı, kanalizasyon, içme suyu, doğalgaz hattı tamamlanma aşamasına gelmiş. Yaklaşık 2 aylık bir süre içerisinde de alt yapı bitecek ve üst yapıya geçecekler. Diğer taraftan yatırım alanları tahsis edilen yatırımcılarımızın bazıları yatırımlarına başlamışlar. Onları da yerinde gördük. Ben Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sabri Tekli’ye çok teşekkür etmek istiyorum. 3. Organize Sanayi Bölgesi’ni aktif hale getirebilecek konuma geldi. Kendisi bu konuda çok emek sarf ediyor. Valimiz Ali İhsan Su’ya huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Onun da çok büyük destekleri var. Yatırımlarımız hızla ilerliyor. Ciddi çalışmalarımız var” dedi.

Elvan’a, sağladığı desteklerden dolayı teşekkür eden MTOSB Başkanı Tekli ise “3. Bölgemizin kısa sürede tamamlanması adına yoğun bir tempo ile çalışmalarını sürdüren ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Lütfi Elvan’a ve Mersin Valimiz Ali İhsan Su’ya şahsım ve tüm sanayicilerimiz adına sonsuz teşekkürlerimizi sunarım. Büyüyen ve gelişen Mersin sanayisi için elimizi taşın altına koymaktan hiçbir zaman çekinmedik ve bu bağlamda çalışmalarımızı da yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. Gelişen ve büyüyen Mersin ekonomisine gerek istihdam gerekse üretim alanında katkı sunmak bizleri son derece gururlandırıyor” diye konuştu.