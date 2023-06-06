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Medya Elon Musk'tan LGBT'ye bir Twitter darbesi daha! O belgeselin Türkçe altyazılı versiyonunu yayımladı
Medya

Elon Musk'tan LGBT'ye bir Twitter darbesi daha! O belgeselin Türkçe altyazılı versiyonunu yayımladı

Yeniakit Publisher
2023-06-06 22:53:00 -
Elon Musk'tan LGBT'ye bir Twitter darbesi daha! O belgeselin Türkçe altyazılı versiyonunu yayımladı

LGBT lobisine direnerek sapkınlık karşıtı belgeselin Twitter'da yayımlanmasına izin veren Elon Musk, ilgili filmin Türkçe altyazılı versiyonunu da paylaştı.

LGBT lobisinin Youtube ve Netflix gibi platformlarda baskıyla yayınlanmasını engellediği LGBT karşıtı "Kadın nedir" belgeseline Elon Musk'tan izin çıkmıştı.

Musk ilgili filmi Twitter'da yayımlayıp kendi sayfasında paylaştı.

LGBT lobisini kızdıracak bir eyleme daha imza atan Elon Musk, "Aileler mutlaka izlemeli" diyerek reklamını yaptığı filmin Türkçe altyazılı versiyonunu da yayımladı.

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