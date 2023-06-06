Elon Musk'tan LGBT'li sapkınlara darbe!

Amerikalı yazar ve yorumcu Matth Walsh’ın 2022 yılında yayınladığı ‘Kadın nedir?’ isimli belgeseli, sapkın derneklerin sansürüne uğradı Belgeselin yayınlandığı haber sitesi The Daily Wire, yayın yıl dönümünde içeriği Twitter’dan da yayınlama kararı aldı. Belgeselde; Amerika’da çalışan çalışmayan, kadın erkek, genç yaşlı ve sapkın LGBT’lilere yöneltilen ‘Kadın Nedir?’ sorusuna cevap bulunamadı.

Belgesel yayına hazır olduğu günden bugüne tanıtım videoları dışında YouTube’un kısıtlama politikasıyla karşı karşıya kaldı. Belgeselin tamamı Netflix gibi YouTube’da da yayınlanamadı.

The Daily Wire CEO’su Jeremy Boreing belgeselin Twitter tarafından sansürlendiğini ileri sürerek Elon Musk’a şikayette bulundu. Boreing, kullanıcıların içeriği izleyemediklerini, paylaşamadıklarını ve bir başka kişiyi etiketleyemediklerini belirtti.

Amerikalı yönetmen Robby Starbuck ise Elon Musk’ı videonun erişimini sınırlamaya karışan herkese karşı önlem almaya çağırdı. Starbuck, ‘Bunu kim yaptıysa kovulmalı’ dedi.

Elon Musk, 2 Haziran'da yayınlanan belgesele Twitter tarafından sansür uygulanmasının ardından geçtiğimiz cuma günü ‘Kadın nedir?’ başlıklı belgeseli alıntılayarak, ‘Bunu her ebeveyn izlemeli’ dedi ve içeriğe uygulanan erişim engeline dair tüm sansürleri kaldırdı.

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