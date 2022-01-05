Elon Musk'tan heyecanlandıran hareket! Yöre halkı böyle duyurdu

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, sosyal medyadan Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulunan Afrodisias Antik Kenti içerisindeki stadyumun fotoğrafını beğendi. Bu beğeni, Karacasu halkını heyecanlandırırken, ilçe kaymakamı ise sosyal medyadan "Aphrodisias Antik Kentimizin güzelliğinin Elon Musk tarafından tescillendiği doğrudur" açıklaması yaptı.

Uzay teknolojileri ile ilgili yaptığı çalışmalarla Türkiye ve dünyadan birçok kişinin dikkatini çeken ve yakından takip edilen Elon Musk, sosyal medyadan yaptığı beğeni ile heyecanlandırdı.

Afrodisias Antik Kenti içerisindeki stadyumu beğendi

Bir sosyal medya kullanıcısı tarafından Karacasu ilçesinin 12 kilometre güneydoğusunda Karia kenti olarak kurulan, antikçağın önde gelen mimarlık, sanat, heykeltıraşlık ve tapınma merkezlerinden olan Afrodisias Antik Kenti'nde bulunan stadyumun fotoğrafını beğenen Musk, Karacasu halkını heyecanlandırırken, vatandaşlar Elon Musk'ı Afrodisias'ı görmeye Karacasu'ya davet etti.

İlçe kaymakamı: Güzelliği Elon Musk tarafından tescillendi

Karacasu Kaymakamı Furkan Alpay da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aphrodisias Antik Kentimizin güzelliğinin Elon Musk tarafından tescillendiği doğrudur" ifadelerini kullandı.

Elon Musk