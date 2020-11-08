Elon Musk'tan heyecanlandıran açıklama: Tarih verdi

SpaceX'in sahibi Elon Musk, Twitter hesabı üzerinden heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Musk, uzaydaki Starlink uyduları vasıtasıyla dünyadaki birçok bölgeye internet hizmeti sunulması hedeflenen 'Starlink uzaydan internet projesi' için tarih verdi.

Starlink'in kısa bir süre sonra Avrupa'da kullanıma gireceğini belirten Musk, Starlink'in Avrupa'da son aşamaya ulaşmasının Şubat - Mart aylarını bulabileceğini söyledi.

Musk ayrıca Starlink hizmeti için Avrupa Birliği'nin bu konuda herhangi bir regülasyonu olmadığını ve bu nedenle tüm ülkelerden tek tek izin alınması gerektiğini hatırlattı. Starlink'in küresel kullanımı için 2 bin internet uydusunun daha uzaya gönderilmesi planlanıyor.