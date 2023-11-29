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Gündem Elon Musk'tan Hamas'ın davetine yanıt
Gündem

Elon Musk'tan Hamas'ın davetine yanıt

Yeniakit Publisher
2023-11-29 11:42:00 -
Elon Musk'tan Hamas'ın davetine yanıt

Elon Musk, işgal rejiminin saldırıları sonrası oluşan yıkımı görmesi için Hamas'tan aldığı Gazze Şeridi'ni ziyaret etme davetini kabul etmedi.

Elon Musk, işgal rejiminin saldırıları sonrası oluşan yıkımı görmesi için Hamas'tan aldığı Gazze Şeridi'ni ziyaret etme davetini kabul etmedi.

Hamas yöneticilerinden Usame Hamdan, Musk'ı işgal rejimi tarafından düzenlenen bombardımanların sonuçlarını kendi gözleriyle görmesi için abluka altındaki Gazze Şeridi'ni ziyaret etmeye çağırmıştı.

X platformundaki hesabından Hamdan'ın davetine yanıt veren Musk, "Şu anda bu biraz tehlikeli görünüyor. Ancak Gazze'nin uzun vadeli refahının tüm tarafların yararına olacağına inanıyorum" dedi.

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