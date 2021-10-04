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Teknoloji Elon Musk’tan, F-35 açıklaması
Teknoloji

Elon Musk’tan, F-35 açıklaması

Özel uzay şirketi SpaceX ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk, F-35’lerin en büyük rakibini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-04 14:04:00 -
Elon Musk’tan, F-35 açıklaması

Özel uzay şirketi SpaceX ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk, F-35’lerle ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.

5. Nesil savaş uçağı olarak adlandırılan ve 2040’lı yıllara doğru teknolojide devasa gelişme olarak anılan F-35’lerin karşısında güçlü teknoloji resmen açıklandı.

Business Insider’e göre Elon Musk, F-35’lerin insansız hava aracına karşı hiç şansı olmayacağını iddia etti.

Elon Musk:

Savaş uçağı dönemi geçti. Evet, savaş uçağı dönemi geçti. Zaman drone'ların. F35 jetlerinin, uzaktan kumanda edilen bir insansız hava aracına karşı hiç şansı olamaz. Rakip, bir insan tarafından uzaktan kontrol edilen ancak manevraları özellikle güçlendirilmiş bir drone savaş uçağı olmalı.

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