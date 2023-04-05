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Medya Elon Musk'tan Erdoğan'a büyük kalleşlik! Yazıklar olsun
Medya

Elon Musk'tan Erdoğan'a büyük kalleşlik! Yazıklar olsun

Yeniakit Publisher
2023-04-05 14:24:00 -
Elon Musk'tan Erdoğan'a büyük kalleşlik! Yazıklar olsun

Yeni Şafak gazetesi yazarı Bülent Orakoğlu, “Muhalif liderler, muhalif hesaplar, hatta FETÖ ve PKK hesapları Twitter algoritması tarafından önerilmeye başlandı. Seçim sürecine girildiği bu günlerde, Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nun hesabının da bu etkileşim operasyonunda olduğu görülüyor. Kılıçdaroğlu’nun paylaşımları, takip edilmese bile kullanıcılara zorla gösteriliyor” dedi.

Yeni Şafak gazetesi yazarı Bülent Orakoğlu, “Muhalif liderler, muhalif hesaplar, hatta FETÖ ve PKK hesapları Twitter algoritması tarafından önerilmeye başlandı. Seçim sürecine girildiği bu günlerde, Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nun hesabının da bu etkileşim operasyonunda olduğu görülüyor. Kılıçdaroğlu’nun paylaşımları, takip edilmese bile kullanıcılara zorla gösteriliyor” dedi.

Orakoğlu, yazısında, "14 Mayıs seçimleri yaklaşırken, Twitter milli iradeye gölge düşürüyor. Başkan Erdoğan’a yakın hesapların etkileşimi azaltılıp, muhalif hesapların görünürlüğü artırılıyor. Sosyal medya platformunun yeni sahibi Elon Musk da, attığı bir tweet ile durumu özetledi. Musk, “Twitter hem bir sosyal medya şirketi, hem de suç mahali” dedi. Twitter, arzu ettiği kullanıcı ve içerikleri, şikayet ve engellemelerden muaf tutuyor. Bu kapsamda, Twitter’ın yıllarca Pentagon'un gizli propaganda operasyonlarına destek olduğu ortaya çıktı.Psikolojik etki operasyonları için Pentagon ile iş birliği yapan Twitter, birçok Twitter hesabına özel koruma sağladı" ifadesini kullandı. 

Orakoğlu, şunları kaydetti:

"Öte yandan muhalif liderler, muhalif hesaplar, hatta FETÖ ve PKK hesapları Twitter algoritması tarafından önerilmeye başlandı. Seçim sürecine girildiği bu günlerde, Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nun hesabının da bu etkileşim operasyonunda olduğu görülüyor. Kılıçdaroğlu’nun paylaşımları, takip edilmese bile kullanıcılara zorla gösteriliyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Muhalif hesaplar bu şekilde ücretsiz şekilde reklam ve etkileşimle desteklenirken, Başkan Erdoğan’a yakın hesaplara etkileşim kısıtlaması ve sansür uygulanıyor. Tüm bunlar, Erdoğan’a yakın hesaplar para karşılığı bile Twitter’da reklam yaptıramıyorken yaşanıyor."

 

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Yorumlar

SUZAN

Yok mu bunun bir cozumu.uyatilsin,uyariyi dikkate almiyorsa kapatilsin acilen.

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