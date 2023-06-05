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Teknoloji Elon Musk'tan beklenmeyen hamle! LGBT lobisi çıldırdı
Teknoloji

Elon Musk'tan beklenmeyen hamle! LGBT lobisi çıldırdı

Yeniakit Publisher
2023-06-05 22:57:00 -
Elon Musk'tan beklenmeyen hamle! LGBT lobisi çıldırdı

Hiçbir sosyal ve dijital platformlarda yayınlatılmayan, sansür uygulanan Amerikalı yazar Matth Walsh’ın ‘Kadın nedir?’ isimli belgeseli, Elon Musk’ın isteğiyle Twitter'da yayımlandı.

Amerikalı yazar ve yorumcu Matth Walsh’ın 2022 yılında yayınladığı ‘Kadın nedir?’ isimli belgeseli, LGBT derneklerinin ve güçlü lobilerin sansürüyle savaşmaya devam ediyor. Belgeselin yayınlandığı haber sitesi The Daily Wire, yayın yıl dönümünde içeriği Twitter’dan da yayınlama kararı aldı. Belgeselde; Amerika’da çalışan çalışmayan, kadın erkek, genç yaşlı ve LGBT’lilere yöneltilen ‘Kadın Nedir?’ sorusuna cevap bulunamadı.

Filmdeki soru çok basit "Kadın nedir?" ABD'de bu sorunun cevabını kadınlar günü yürüyüşündeki kadınlar bile veremiyor! Kadın kavramının yok edildiğini gösteriyor.

Belgesel yayına hazır olduğu günden bugüne tanıtım videoları dışında YouTube’un kısıtlama politikasıyla karşı karşıya kaldı. Belgeselin tamamı Netflix gibi YouTube’da da yayınlanamadı.

LGBT lobisi çıldırdı

Twitter’da ise son günlerde 'Kadın Nedir?' belgeseli gündeme geldi. The Daily Wire haber sitesinin Twitter hesabı üzerinden yıl dönümünde yayınlanan belgesel tartışmalara sebep oldu. The Daily Wire CEO’su Jeremy Boreing belgeselin Twitter tarafından sansürlendiğini ileri sürerek Elon Musk’a şikayette bulundu. Boreing, kullanıcıların içeriği izleyemediklerini, paylaşamadıklarını ve bir başka kişiyi etiketleyemediklerini belirtti.

Amerikalı yönetmen Robby Starbuck ise Elon Musk’ı videonun erişimini sınırlamaya karışan herkese karşı önlem almaya çağırdı. Starbuck, ‘Bunu kim yaptıysa kovulmalı’ dedi.
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"Her ebeveyin izlemeli"

Elon Musk, 2 Haziran'da yayınlanan belgesele Twitter tarafından sansür uygulanmasının ardından başlangıçta gelen şikayetlere karşı tepkisiz kalmayı tercih ederken, geçtiğimiz cuma günü ‘Kadın nedir?’ başlıklı belgeseli alıntılayarak, ‘Bunu her ebeveyn izlemeli’ dedi ve içeriğe uygulanan erişim engeline dair tüm sansürleri kaldırdı.

Musk’ın bu paylaşımı; LGBT’liler tarafından hedef gösterilirken, aile birliğinin korunmasını ve çocuklarına karşı LGBT propagandasının önüne geçilmesini önemseyen yüz binlerce kişi tarafından da desteklendi.

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