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Medya Elon Musk'la ilgili o iddia şok etti! Yok artık
Medya

Elon Musk'la ilgili o iddia şok etti! Yok artık

Yeniakit Publisher
2023-04-14 11:33:00 -
Elon Musk'la ilgili o iddia şok etti! Yok artık

Haşmet Babaoğlu, Elon Musk'la ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Haşmet Babaoğlu, Elon Musk'la ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Sabah gazetesindeki köşesinde "Musk'ın tepedeki bir grup demokratla, Biden'la ve Silikon Vadisi'nin küreselci patronlarıyla itişip kakışıyor olmasına aldanmayın, kendisi en hasından küreselcidir" görüşünü aktaran Babaoğlu, şunları kaydetti:

"Seçime odaklanınca...

Bu yaz hepimizi doğrudan ilgilendirecek dışarıdaki gelişmelere gözümüzü kulağımızı kapattık.

Oysa dünya biz seçime gidiyoruz diye hızını kesmiyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

***

Geçen gün bir sohbetteyiz...

"Bu yaz İran ve Azerbaycan açıktan kapışırlarsa..." dedim...

Toplum içinde sivrilmiş ve global gelişmelerden haberdar kişilerden olduklarından emin muhataplarım "İyi misin?" der gibi yüzüme baktılar.

Çin'in mart ayı dış ticaret fazlasından söz etsem, ha tamam biliyoruz havasında olacaklardı ama bizi de yakacak bir yangının fitilinin ateşlendiğinden habersizdiler.

***

Elon Musk'ın hallerini ve ona gösterilen tepkiyi de kaçırdık tabii...

Oysa burnunu karıştırsa, anında haberimiz oluyordu.

Yoksa Trump'ın eski danışmanı;

Amerikan nasyonalizminin yeni fikir babalarından Steve Bannon'un ettiği laf yenilir yutulur cinsten değil.

Bizde sanırım bir tek Ergün Diler değindi bu olaya...

"Elon Musk, Çin Komünist Partisi tarafından yönlendirilen bir düzenbazdır" dedi Bannon.

"Elon Musk, nefes alır gibi yalan söylüyor. Twitter denen suç yuvasını 2 kat fazla para ödeyerek satın aldı. Şimdi ise maaşını ödeyen Pekin'deki patronları önünde diz çöküyor."

***

Yahu Musk, oradan buradan maaş alacak biri mi?

Şanghay'da kuracağı dünyanın en büyük batarya fabrikası "maaş" sayılır mı?

O halde Bannon ne demek istiyor?

Musk'ın tepedeki bir grup demokratla, Biden'la ve Silikon Vadisi'nin küreselci patronlarıyla itişip kakışıyor olmasına aldanmayın, kendisi en hasından küreselcidir, demek istiyor...

İnsanın aklına neler geliyor şimdi?

Hani Twitter'ı satın alınca ilk iş olarak Trump'ın engelini kaldırmış ve geri çağırmıştı Musk...

Ama Trump gelmemiş, kendi kurduğu sosyal medya kanalında kalacağını söylemişti.

Eski ABD Başkanı'nın Musk'ın Çin'le yaşadığı aşk ilişkisini bilmeme ihtimali var mıdır?

Bilmeyen, bildirilmeyenler biziz...

***

Yerim kalmadı ama uzun lafın kısası şu...

Çin, küreselci elitler üzerinden "iş" yürütmeye devam ediyor.

Bizler, Batı Bloku ile Rusya arasındaki 20. yüzyıl artığı kavgayla oyalanırken...

Küreselcilerin "Yeni merkez Çin mi olmalı, yoksa güç yine Batı'da mı kalmalı?" çekişmesi gitgide ısınıyor. (...)"

 

 

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