Elon Musk'la ilgili flaş FETÖ detayı! O çağrı, gündeme bomba gibi düştü

Twitter'ı satın alma işlemini yeniden başlatan Elon Musk'ın, Twitter'da çalışanların yüzde 75'ini işten atacağı bilgisini paylaşan Melih Altınok, Musk'ın Twitter'a sızan FETÖ'cüleri es geçmemesi gerektiğini ifade etti. Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Basına yansıyan bilgilere göre Twitter'ı satın alma işlemini yeniden başlatan Elon Musk, Twitter'da çalışanların % 75'ini işten atacakmış.

Twitter'ın antidemokratik olmasından, sansürcülüğünden yakınan ve özgürlük vaat eden Musk'ın nasıl bir ağı fark ettiğini ve temizlik planladığını bilmiyoruz.

Ama bu mecralara sızan FETÖ'cüleri es geçmemeli.

Çünkü her ülkede örgütlü bu kullanışlı CIA aparatları, Twitter'dan Instagram'a, Google'dan Facebook'a her platformdaki sistematik manipülasyonun baş sorumlularından."