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Dünya Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'e ait roket iniş esnasında infilak etti
Dünya

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'e ait roket iniş esnasında infilak etti

Dünya kamuoyunun yakından takip ettiği dahi çocuk Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'e ait Starship SN11 tipi uzay aracı, 4. deneme testindeki inişi esnasında infilak etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 19:46:00 -

Elon Musk tarafından kurulan SpaceX firmasına ait Starship SN11 tipi uzay aracı, 4. deneme testindeki inişi sırasında infilak etti.

Elon Musk tarafından kurulan ve ABD merkezli SpaceX firmasına ait Starship SN11 tipi uzay aracı, gerçekleştirilen 4. deneme testinde inişe geçtiği sırada bir anda infilak etti.

ABD'nin Teksas eyaletinin Cameron kentindeki Boca Chica bölgesinde yer alan SpaceX tesisinde gerçekleştirilen ve canlı olarak yayınlanan test sırasında SN11, başarılı bir fırlatmanın ardından inişe geçtiği sırada büyük bir gürültüyle patladı.

SpaceX tarafından yayınlanan testin ortasında gerçekleşen patlama hakkında firma yetkilileri, çok az bir açıklama yapmasının ardından canlı yayını yarıda kesti.

Starship'in patlamasının ardından etrafa saçılan parçalar ise anbean kameralara yansıdı.

Musk sosyal medyadan açıklama yaptı

Patlamanın hemen ardından Musk sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Yüksek üretim oranı birçok sorunu çözebilir. En azından krater doğru yerde" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında yaşanan olayın detaylarına da değinen Musk, "Görünüşe göre 2. motor yükselme ile ilgili sorunlar yaşadı ve iniş sırasında çalışma odası gerekli basınca ulaşamadı. Ancak teorik olarak buna gerek yoktu. İniş yanması başladıktan kısa bir süre sonra önemli bir şey oldu. Günün ilerleyen saatlerinde detayları incelememizin ardından ne olduğunu öğrenebiliriz" dedi.

 

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