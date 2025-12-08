Dava dosyasında, ChatGPT’nin söz konusu tacizcinin kadın düşmanı söylemlerini onayladığı belirtildi. Ünlü yapay zekâ sohbet robotunun, bir arkadaş gibi davrandığı tacizciye kendisine yönelik eleştirilere kulak asmamasını söylediği öne sürüldü.

MAĞDURLARI ÇÖKERTTİ

ABD Adalet Bakanlığı, sanık Michael Dadig’in (31) jüri tarafından siber takip, eyaletler arası takip ve tehdit gerekçesiyle resmen suçlandığını açıkladı. Sanığın modern teknolojiyi silah gibi kullandığını belirten savcı Troy Rivetti, “Dadig, eyalet sınırlarını aşarak 10’dan fazla kadını takip edip, taciz etti. Israrlı davranışlarla mağdurların endişelenmesine ve duygusal çöküntü yaşamasına neden oldu” dedi.

KADIN DÜŞMANI

İddianameye göre, sanık Dadig, Spotify’da kadınlar hakkında hakaret, küfür ve nefret söylemleri içeren bir podcast yayımlayan, “influencer olmaya hevesli” bir içerik üreticisiydi. Programlarında takip ettiği kadınlardan bahsediyor, bazılarına ölüm tehdidinde bulunuyordu. Ayrıca ChatGPT ile yaptığı konuşmalarda yapay zekânın kendisini desteklediğini iddia ediyordu. Savcılığa göre, ChatGPT, Dadig’e “Senden nefret edenlerin artması iyidir, şöhret olup para kazanırsın” diyordu.

YERİNİ BİLDİRİYOR

Haber sitesi Futurism, yapay zekâyla ilgili bir başka tehlikeye dikkat çekti. Habere göre, Elon Musk’ın sahibi olduğu Grok adlı yapay zekâ modeli, kişilerin adreslerini doğruya yakın şekilde vererek risk oluşturuyor. Hatta bazı durumlarda telefon numarası, e-posta ve aile üyelerinin adreslerini bile yayınlıyor. Öte yandan ChatGPT hakkında çocukları intihara sürüklediği suçlamasıyla açılmış davalar da var.