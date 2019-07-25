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Elon Musk'a Çinli rakip! İlk kez fırlatıldı

Çin'de ilk kez özel sektörden roket üreticisi bir firma, Dünya yörüngesine uydu fırlatmayı başardı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 21:24
Elon Musk'a Çinli rakip! İlk kez fırlatıldı

Çin resmi haber ajansı Şinhua'da yer alan habere göre, merkezi Pekin'de bulunan "i-Space" şirketi, kendi üretimi "SQX-1 Y1" adlı taşıyıcı roketle fırlattığı iki uyduyu Dünya yörüngesine ulaştırmayı başardı. Siçuan eyaletindeki Uydu Fırlatma Merkezi'nden yapılan fırlatış, Çin'de özel sektör tarafından üretilen bir roketle yapılan ilk başarılı transfer oldu.

Hızlı bir atılım

Şirketten yapılan açıklamada, fırlatışın, Çin'in ticari uzay sektörü açısından "dönüm noktası" olduğu vurgulanarak, özel sektörün, uzay gücü olmaya çalıştığı dönemde Çin'e gerekli desteği vermeye hazır olduğu kaydedildi.

"Landscape" adlı bir başka Çinli özel şirket, geçen yıl ekimde kendi üretimi roketle uzaya uydu fırlatma girişiminde bulunmuş ancak fırlatış başarısız olmuştu. Çin'in uzay girişimlerinde son dönemde hızlı bir atılım içinde olduğu dikkat çekiyor.

Üçüncü ülke olmuştu

Ülke geçen yıl mayısta, Ay'ın karanlık yüzünü keşfetmek için Çüeçiao iletişim uydusunu uzaya göndermişti. İlk kez insanlı uzay görevini 2003'te gerçekleştiren ülke, ABD ve Rusya'dan sonra bunu tamamen kendi teknolojisiyle yapabilen üçüncü ülke olmuştu.

Musk'ın şirketi de göndermişti

Elon Musk'ın kurucusu olduğu ABD merkezli uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX yaptığı uzay çalışmalarıyla biliniyor. Musk'ın şirketi 60 adet “Starlink” uydusunu Florida’dan uzaya fırlatmıştı.

 

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 21:24
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  2. Dünya yörüngesi
  3. i-Space
  4. Çin
  5. Siçuan
  6. Landscape
  7. Çüeçiao
  8. Elon Musk
  9. Uydu Fırlatma Merkezi

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