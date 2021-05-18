Elon Musk'a büyük şok! 2 polisi ezdi

Dünyada elektrikli otomobil alanında öncü olan Tesla'nın hisselerinde açık pozisyonlar satış getirdi. ABD'li yatırımcı Michael Burry'nin yönetiminde olan Scion Asset Management tarafından yapılan SEC duyurusunda Tesla hisselerinde 800 bin 100 adetlik açık pozisyon alındığı ortaya çıktı.

534 milyon dolarlık açık

Yapılan açıklamaya göre, Scion Asset Management'in Tesla'da aldığı açık pozisyon ilk çeyrek sonu itibariyle 534 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

2 polisi ezdi

Tesla'nın elektrikli otomobili sürüş sırasında Çin'de 2 polisi ezdi. Tesla, Doğu Çin'in Zhejiang Eyaleti'nde görevde olan iki trafik polisine çarparak yaralanmalarına yol açan otomobil için soruşturmada ilgili makamlarla tam işbirliği yapacaklarını açıkladı. Bu gelişme de hisselere olumsuz yansıdı.

Tesla hisseleri haberlerin etkisi ile günü yüzde 2.2 düşüşle 576.8 dolardan tamamladı. Kapanış sonrası işlemlerde hisse fiyatı 571.94 dolara geldi.