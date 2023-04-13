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Teknoloji Elon Musk Twitter’ı böyle almış! 'Oldukça zordu'
Teknoloji

Elon Musk Twitter’ı böyle almış! 'Oldukça zordu'

Yeniakit Publisher
2023-04-13 14:37:00 -
Elon Musk Twitter’ı böyle almış! 'Oldukça zordu'

Sosyal medya ağı Twitter’ı aldığından bu yana adı manşetlerden inmeyen milyarder girişimci Elon Musk BBC’ye konuştu. Sosyal medya platformuna alıcı çıkarsa satabileceğini söyledi. Twitter’ı satın alma sürecini "acı verici" olarak niteledi.

Dünyaca ünlü milyarder Elon Musk sosyal medya platformu Twitter’ı aldıktan sonra yaşananları İngiliz devlet televizyonu BBC’ye anlattı. Musk öz eleştirilerine rağmen yine de platformu alma kararını savundu. Musk, Twitter çalışan sayısının 8 binden bin 500'e indirmenin zorluğuna değindi. Bu kadar insanla yüz yüze konuşmanın kolay olmadığını söyleyen Elon Musk, kimseyi birebir kovmadığını belirtti.

Mavi tik olarak bilinen sembolün gelecek haftadan itibaren kaldırılacağını açıkladı. Eskiden mavi tik paralı abonelik gerektirmiyordu ve kimin alabileceğine şirket karar veriyordu. Bu tik yüksek profilli hesapların gerçek kişiler olduğunu gösteriyordu.

Tesla ve Space X şirketlerinin de sahibi olan Musk, Twitter’ı ekim ayında 44 milyar dolara almıştı.

Elon Musk, “Oldukça zordu. Twitter’ı almanın acı seviyesinin oldukça yüksek olduğunu söyleyebilirim. Bir parti gibi değildi, son birkaç ay stresli bir durumdu, kolay değildi. Acı vericiydi. Süreçte çok sayıda hata yaptım ama yine de iyi sonuçlandı. İyi bir yere gittiğimizi düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

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