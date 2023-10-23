Elon Musk, Tesla Cybertruck'a kurşun yağdırdı
Elon Musk, Tesla Cybertruck'ın kurşun geçirmezlik testi için araca kurşun yağdırdı.
Elon Musk, Tesla Cybertruck'ı kurşun geçirmezlik testine soktu.
Musk, seyir halinde giderken videoya çektiği araç için, “Silahın tüm şarjörünü Cybertruck'ın sürücü kapısına Al Capone tarzı boşalttık. Yolcu bölmesine hiç mermi girmedi. Bu bizi mutlu etti.” dedi.
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