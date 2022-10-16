Elon Musk, o ülkenin 'suikast listesi'nde! Ortalık çok fena karışacak

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Rusya’nın tam seferberlikle savaşa girmesi halinde, Ukrayna’nın savaşı kazanma ihtimalinin düşük olduğunu söylemiş, “Rusya’nın mı yoksa Ukrayna’nın mı parçası olduklarına Donbas ve Kırım’da yaşayan insanların iradesi karar vermeli” diyerek, evet ve hayır şeklinde oylama açmıştı.

Musk’ın bu mesajına Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy başta olmak üzere birçok kişi tepki göstermiş, Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Andrij, “defol git o zaman” anlamına gelen küfür içerikli bir yanıt vermişti.

‘Suikast listesinde yer alıyor’ iddiası

Tüm bu gelişmelerin ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Elon Musk’ın şirketi SpaceX’in, Ukrayna’ya sağladığı Strarlink uydu merkezli iletişim hizmetini ücretsiz sürdüremeyeceği konusunda Pentagon ile iletişime geçtiğini açıkladı.

Musk’ın Ukrayna’ya Starlink için finansmanı kesme tehdidi sonrası ise gündeme getirilen bir iddia ortalığı karıştırdı. Rusya’da yayın yapan Russia Today’in haberine göre, Musk’ın Mirotvorets isimli bir sitede yer aldığı öne sürüldü. Bu sitenin ‘Ukrayna’nın suikast listesi’ni barındırdığı ve düşmanlarını açıkladığı öne sürüldü.

Musk'tan cevap geldi

Haberin ortaya çıkmasıyla Elon Musk Twitter’dan bir mesaj yayınladı. Musk, veritabanına eklendiğini iddia eden viral bir ekran görüntüsü paylaşan bağımsız gazeteci Eva Bartlett’e yanıt vererek, “Bu liste gerçek mi? URL nedir?” yazdı.

Bartlett, “2019’da listeye alındıktan sonra yıllardır bu liste hakkında konuşuyor ve yazıyorum, ancak şimdi Musk, Roger Waters ve diğerlerinden sonra listede olduğu için belki artık dikkat çekmeyi başarabilirim.” dedi.

Musk’ın isminin Cumartesi itibariyle listede yer almadığı belirtilirken, Mirotvorets’te görünüp görünmediği belirsizliğini koruyor. Bazı haberlere göre, profili veri tabanından hızla silinirken, Ukraynalı aktivistler resmin sahte olduğunu iddia ederek Rus provokasyonu olarak nitelendirdi.

Sitede yer alan mesaj

Elon Musk’ın adının yazdığı iddia edilen sitede ise şu ifadeler yer aldı:

Elon Musk:

“Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne yönelik bir girişim.”

“Kırım’ın Rusya tarafından ilhakını yasallaştırma girişimlerine katılım.”

“SpaceX, Ukrayna için Starlink uydu iletişim hizmetleri için ödeme yapmayı reddetti ve böylece ülkenin kritik altyapısına bir darbe indirdi.”

Konuyla ilgili Ukrayna’dan resmi bir açıklama gelmedi.