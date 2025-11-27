  • İSTANBUL
Dünya

Elon Musk meydan okudu: Gündem oldu! İddia ettiği yeni iddiası... 'Hazırız ya siz'

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Elon Musk meydan okudu: Gündem oldu! İddia ettiği yeni iddiası... 'Hazırız ya siz'

Yeni iddiasıyla Elon Musk meydan okurcasına yanıt verdi. Elon Musk’ın yapay zekâ girişimi xAI tarafından geliştirilen Grok, espor sahnesine iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Elon Musk bu kez yeni iddia ile gündem oldu. Hazırız ya siz diyerek açıkladı

Elon Musk'ın yapay zekâ girişimi xAI tarafından geliştirilen Grok, espor sahnesine iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

Gündemi sarsan açıklamalarda bulunan Elon musk  şunları söyledi. gündem oldu.

 

Elon Musk’ın yapay zekâ girişimi xAI tarafından geliştirilen Grok, espor sahnesine iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Musk, Grok 5’in yalnızca oyun talimatlarını okuyarak her oyunu profesyonel seviyede oynayabildiğini belirterek, dünyanın en başarılı League of Legends takımlarından T1’i ve efsanevi orta koridor oyuncusu Faker’ı 2026 yılında özel bir karşılaşmaya davet etti.

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

T1’in sosyal medya üzerinden kısa sürede “Hazırız. Ya siz?” şeklinde verdiği yanıt, rekabetin ciddiyetini gözler önüne serdi. gzt'ye göre: Mücadelede yapay zekânın yalnızca insan benzeri görüş açısı ve tepki süresiyle oynayacak olması, karşılaşmayı etik ve rekabetçi açıdan daha dikkat çekici hâle getiriyor.

 

Karşılaşmanın potansiyeli espor dünyasında geniş yankı uyandırırken, Riot Games’in kurucu ortağı Marc Merrill’in “Konuşalım” açıklaması, organizasyonun resmî bir etkinlik olarak gerçekleştirilmesi ihtimalini güçlendirdi. Profesyonel sahnenin önde gelen isimleri Pobelter ve Oriol Vinyals mücadeleye ilgi gösterirken, yıldız oyuncular Voyboy ve Doublelift ise Grok’un T1 karşısında galip gelme ihtimalini oldukça zayıf buluyor. Eğer anlaşmalar sağlanır ve tarih kesinleşirse, bu yapay zekâ ile insan rekabeti League of Legends tarihinin en çok izlenen ve merak edilen maçlarından biri olarak kayıtlara geçebilir.

Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX, 27 Kasım’da yaklaşık 105 milyon dolar değerindeki bin 163 bitcoin’i Coinbase Prime ile ilişkili yeni bir cüzdana taşıdı. Blockchain analiz şirketi Arkham Intelligence, işlemin Asya piyasalarının henüz açılmaya başladığı saatlerde gerçekleştiğini bildirdi.

