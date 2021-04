Elon Musk kimdir? Elon Musk hayatı! Elon Musk kaç yaşında? Elon Musk Tesla, SpaceX

Elon Musk, 2002 yılında uzay araştırmaları teknolojileri geliştiren SpaceX şirketini kurdu. Burada uzaya gitmek için özel kullanıma açık roketler ve roket motorları üretip geliştiriyor. Elon Musk, insanların uzay uçuşlarının maliyetini 10'da birini indirmeyi kendine hedef belirlemiş bir isim. 2011 yılında 10-20 yıl içerisinde Mart yüzeyine insan taşımacılığına başlamayı umduğunu söylemişti. Elon Musk, Güney Afrika doğumlu iş adamı, Mars'ta 2040 yılına kadar 80 bin nüfuslu bir koloni kurmak istediğini de dile getirmişti.

Girişimci ruhuna sahip olan Elon Musk’nu, gözü hiç bir zaman doymadı ve hep daha fazlasını, hep daha fazla kazanmak için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. SpaceX şirketi ile adını duyuran Elon Musk, elektrikli araba sektörünün önde gelen üreticisi olan Tesla'nın da ortağı. Teknoloji girişiminde her yeniliğe açık alan Musk, 2003'te California merkezli Tesla Motors'u kurdu. Paraya para demeyen Elon Musk, California'nın en büyük otomobil şirketi olan Tesla'nın yüzde 20'sine sahip.

Elon Musk’ın eşi ve çocukları

Elon Musk ile müzisyen sevgilisi Grimes'ın 4 Mayıs 2020'de X Æ A-12 adını verdikleri bir oğulları dünyaya geldi. Elon Musk'ın toplamda altı çocuğu var. Elon Musk'un çocuların isimleri: Nevada Alexander Musk, Griffin Musk, Damian Musk, Xavier Musk, Saxon Musk, Kai Musk'tır. Peki Elon Musk kimdir? Elon Musk aslen nereli? İşte Elon Musk’ın soyu sopu, hayatı-biyografisi.

Elon Musk kimdir?

Elon Musk, 28 Haziran 1971'de Pretoria, Güney Afrika'da Elon Reeve Musk ismi ile dünyaya geldi. Annesi Maye Musk (née Haldeman), Saskatchewan, Kanada'da doğmuş fakat Güney Afrika'da büyümüş bir model ve diyetisyendir. Babası Errol Musk ise, Güney Afrika'da doğmuş elektromekanik mühendisi, pilot, denizci, danışman ve emlak geliştiricisidir.[39] Video izleme sitesi Passionflix'un CEO'su Kimbal (doğum 1972) adında bir erkek kardeşe ve Tosca (doğum 1974) adında bir kız kardeşe sahiptir. Anne tarafından büyükbabası Dr. Joshua Haldeman, Birleşik Devletler doğumlu bir Kanadalıydı

Elon, kendi kendine yazılım programlayıp kodlamayı öğrendi. 12 yaşındayken kendi yazdığı Blastar adındaki uzay oyununu yaklaşık 500 dolara satarak ilk yazılım satışını yaptı. Bryanston High School’da sekizinci ve dokuzuncu sınıfları geçtikten sonra Musk, Pretoria Boys High School’a geçip oradan mezun oldu. 1992 yılında, Kingston, Ontario’daki Queen's Üniversitesinde iki yıl geçirdikten sonra, Pennsylvania Üniversitesinde işletme ve fizik okumak için Kanada’dan ayrıldı. The Wharton School of the University of Pennsylvania’da anadalını seçip, Ekonomi alanında lisans diploması aldı. Ayrıca University of Pennsylvania, School of Arts and Sciences’dan da, Fizik alanında yan dal diploması aldı.[52] Daha sonra Uygulamalı Fizik ve Malzeme Bilimi alanında doktora yapmak için Kaliforniya’nın Silikon Vadisi bölgesine taşındı. Ancak doktorayı tamamlamadı.

Musk 1995'te Stanford’da uygulamalı fizik ve malzeme bilimi alanında doktoraya başladı. Ancak iki gün sonra kardeşi Kimbal Musk’la beraber yeni organizasyonlar için bir çevrimiçi içerik yayınlama yazılımı olan Zip2 projesine başlamak için okulu bıraktı. 1999’da, Compaq'ın AltaVista birimi Zip2’yu 307 milyon dolar nakit ve 34 milyon dolarlık hisse senedi vererek satın aldı.

Musk 1999 yılının Mart ayında bir çevrimiçi finans ve ödeme servisi olan X.com’un ortak kuruculuğunu yaptı. Ertesi yıl X.com bir 50/50 birleşme anlaşmasıyla X.com ile aynı büyüklükte bir açık arttırma sistemi olan Confinity’yi bünyesine katarak PayPal’ı oluşturdu. Musk çevrimiçi aktarım, ya da "P2P" teknolojisine olan inancından dolayı alımın organize edilmesinde kilit rol oynadı.

Musk üçüncü şirketi Space Exploration Technologies’i (SpaceX), Haziran 2002’de kurdu.Şu anda bu şirketin CEO’su ve CTO’sudur. SpaceX roket teknolojisinin durumunu ilerletmeye odaklanmış fırlatma araçları geliştirip üreten bir şirkettir. Şirketin ilk iki fırlatma aracı Falcon 1 ve Falcon 9 roketleri; ilk uzay aracı ise Dragon’dur.

Tesla Motors ilk olarak elektrikli bir spor araba olan Tesla Roadster’ı üretti ve 31 ülkede yaklaşık 2500 adet sattı. Tesla ilk dört kapılı sedanı Model S’i 22 Haziran 2012’de teslim etti ve SUV/minivan pazarını hedefleyen üçüncü ürünü Model X 9 Şubat 2012’de duyurdu. Musk, 2016 yılında, insan beynini yapay zeka ile entegre etmek için bir nöroteknoloji şirketi olan Neuralink'i kurdu. Şirket, insanların yazılımla birleşmesine ve yapay zeka alanındaki gelişmelere ayak uydurmasına yardımcı olmak amacıyla insan beynine yerleştirilebilecek cihazlar yaratmaya odaklanmıştır.

Elon Musk serveti ne kadar?

Elon Musk, 195 milyar dolara ulaşan serveti ile 2017'den bu yana dünyanın en zenginler listesinde bir nuramada yer alıyor.