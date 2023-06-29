Elon Musk ile Zuckerberg'in şakası ciddiye döndü! Kafes dövüşü yapacaklar

Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Elon Musk ve Mark Zuckerberg arasında şakayla başlayan meydan okumanın ciddiye döndüğü öğrenildi.

Teknoloji dünyasının iki ünlü ismi rekabetlerini ringlere taşımaya karar vermiş, 51 yaşındaki Elon Musk, Japon dövüş sanatı jujutsu eğitimi alan 39 yaşındaki Zuckerberg'e meydan okumuştu. Zuckerberg de Musk'a “Konum at” diye cevap vererek dövüşe hazır olduğu mesajı göndermişti.

İki ünlü girişimciye yakın isimler de, Musk ve Zuckerberg'in dövüş konusunda ciddi olduklarını ve hatta Musk’ın antrenman yapmaya başlayacağını söylemişti.

Karma Dövüş Sanatları (MMA) alanında dünyanın en ünlü dövüşçülerinden biri olan Georges St. Pierre, Elon Musk'a teklifte bulunarak “Büyük hayranınım ve Zuckerberg'e karşı eğitmenin olup sana yardım etmekten onur duyarım” mesajı gönderdi.

Musk ile Zuckerberg arasında beklenen kafes dövüşüne ilişkin gelişmeler dünya genelinde heyecana sebep oldu.

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