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Dünya Elon Musk, favori yemeğinin döner kebap olduğunu söyledi
Dünya

Elon Musk, favori yemeğinin döner kebap olduğunu söyledi

SpaceX ve Tesla’nın kurucusu Elon Musk, Twitter'dan kendisine 'Favori yiyeceğiniz hangisi?' sorusunu yönelten takipçisine 'döner kebap' yanıtını verdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 19:58:00 -
Elon Musk, favori yemeğinin döner kebap olduğunu söyledi

Sosyal medyadan bir takipçisinin “Favori yiyeceğiniz hangisiydi?” sorusuna SpaceX ve Tesla’nın kurucusu Elon Musk, “Döner, kebap” yanıtını verdi.

Musk, Twitter'dan kendisine yöneltilen bir soru üzerine Almanya'daki favori yemeğinin döner kebap olduğunu dile getirdi.

Musk'tan hamur işi ve döner kebap yorumu

Hamur işi fotoğrafına, “Çok lezzetli görünüyor” yorumunu yapan Elon Musk'a bir takipçisi “En iyi pasta ve hamur işi ürünlerinden bazıları Almanya’dadır. Almanya’yı ziyaret ettiğinizde favori yiyeceğiniz hangisiydi?” sorusunu yöneltti.

'O kebapçı muhteşemdi'

Takipçisine “Döner kebap” yanıtını veren Musk, “Tacheles’ın hemen dışında şimdiye kadar gördüğüm en iyi kebapçı vardı. Oranın yıkılması çok kötü. O kebapçı muhteşemdi.” şeklinde konuştu.

 

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