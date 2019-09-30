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Elon Musk Ay'a ve Mars'a insan taşıyacak 'Starship'i tanıtımını yaptı

SpaceX Üst Yöneticisi Elon Musk, Ay'a, Mars'a ve farklı gezegenlere insan taşımayı hedefledikleri "Starship" adlı roketin tanıtımını gerçekleştirdi.

30 Eylül 2019 Pazartesi 06:47
Elon Musk Ay'a ve Mars'a insan taşıyacak 'Starship'i tanıtımını yaptı

ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in kurucusu ve Üst Yöneticisi Elon Musk, Ay'a, Mars'a ve farklı gezegenlere insan taşımayı hedefledikleri "Starship" adlı roketin tanıtımını gerçekleştirdi.

SpaceX'in Texas'taki üssünde yeni roketini tanıtan Musk, uzay aracının ''Mk1'' versiyonunun bir ya da iki ay içinde test kapsamında fırlatılacağını söyledi.

Roketin yaklaşık 20 kilometre yüksekliğe çıktıktan sonra dikey iniş yaparak dünyaya geri döneceğini ifade eden Musk, 6 aydan daha kısa sürede ise yörüngeye ulaşmayı ve insan taşımayı denemek istediklerini vurguladı.

 

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 06:47
  1. Elon Musk
  2. SpaceX
  3. Starship
  4. Anadolu Ajansı

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