Elon Musk Avrupa'ya boyun eğdi! Twitter'dan skandal Filistin hamlesi

Yaccarino, X'te paylaştığı açıklamada, İsrail'in Hamas ve Filistinli gruplarla çatışmasında platformun Avrupa Birliği'nin (AB) dijital kurallarına uyup uymadığına cevap verdi.

X'in içerikleri incelediğine işaret eden Yaccarino, "Sürekli gelişen ve değişen kriz sırasında tespit edilen sahte ve manipüle edilmiş içerikleri orantılı ve etkili şekilde değerlendirdiklerini" kaydetti.

Filistin'e destek paylaşımları kaldırıldı

Yaccarino, bu kapsamda, "X, çatışmanın başlamasından bu yana Hamas'a bağlı yüzlerce hesap tespit etti ve platformdan kaldırdı." ifadesini kullandı.

İşgalci İsrail'e yönelik operasyon başlatan Hamas'ı terör örgütü görerek skandala imza atan ve terör örgütleri, şiddet ve aşırılık yanlısı gruplar için X'te yer olmadığını vurgulayan Yaccarino, "bu tür hesapları gerçek zamanlı olarak kaldırmaya devam ettiklerini" belirtti.

AB Elon Musk'a 24 saat süre vermişti

AB Komisyonu, son günlerde X sosyal medya platformunda İsrail'in katliamlarının paylaşıldığı, Filistin'e destek mesajlarının yer aldığı paylaşımların uyarılara rağmen kaldırılmadığını, bunların kaldırılması için şirketin sahibi Elon Musk'a 24 saat süre verildiğini bildirmişti.

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AB Komisyonunun dijital hizmetlerden sorumlu üyesi Thierry Breton, mektubunda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail'e saldırısının ardından X platformunun AB'de yasa dışı içerik ve yanlış bilgi yaymak için kullanıldığına dair göstergeler bulunduğunu belirtmişti.

AB'den Facebook'a yasa dışı içeriklerle mücadele çağrısı

Öte yandan, Breton, Meta'nın Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'e de yasa dışı içerik ve dezenformasyonla mücadele çağrısında bulundu.

Breton, X'ten yaptığı çağrısında, Zuckerberg'den İsrail'in Filistinli mücahidlerle çatışmasında Facebook'un yasa dışı içeriklerle mücadele planını açıklamasını istedi.