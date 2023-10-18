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Teknoloji Elon Musk açıkladı: X paralı oluyor
Teknoloji

Elon Musk açıkladı: X paralı oluyor

Yeniakit Publisher
2023-10-18 16:53:00 -
Elon Musk açıkladı: X paralı oluyor

Elon Musk’ın bugün yaptığı paylaşımda, sosyal medya platformu X, doğrulanmamış yeni kullanıcılardan, gönderilerle etkileşime girmeleri için yıllık 1 dolar ücret almak üzere Yeni Zelanda ve Filipinler’de, yeni bir deneme başlattığını açıkladı. Bu abonelik uygulamasının ilerleyen haftalarda bütün ülkeleri kapsaması bekleniyor.

Geçen yıl Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan ve adını "X platformu" olarak değiştiren ABD’li girişimci Elon Musk, çevrimiçi ortamda bot ve sahte hesaplara karşı koymanın tek yolunun bir ödeme sistemi olduğunu uzun bir süredir dillendiriyordu.

Musk, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımla, yeni adımını duyurdu. Yeni Zelanda ve Filipinler'de yeni hesap açan kullanıcılardan 'Not A Bot' programı adı altında yıllık 1 dolarlık ücret talep ediliyor.

Paylaşımda “Diğer gönderileri paylaşabilmek ve bunlarla etkileşimde bulunabilmek için yıllık 1 ABD doları tutarında bir aboneliğe kaydolmak için yeni, doğrulanmamış hesaplar gerekecektir. Bu testte mevcut kullanıcılar etkilenmez. Bu yeni test, platform erişilebilirliğini küçük miktardaki ücretle dengelerken, spam'i, platformumuzun manipülasyonunu ve bot etkinliğini azaltmaya yönelik zaten başarılı olan çabalarımızı güçlendirmek için geliştirildi. Kâr amacı güden bir şey değil” denildi. Kaynak: Bloomberght

 

 
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