Elon Musk açıkladı: X paralı oluyor

Geçen yıl Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan ve adını "X platformu" olarak değiştiren ABD’li girişimci Elon Musk, çevrimiçi ortamda bot ve sahte hesaplara karşı koymanın tek yolunun bir ödeme sistemi olduğunu uzun bir süredir dillendiriyordu.

Musk, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımla, yeni adımını duyurdu. Yeni Zelanda ve Filipinler'de yeni hesap açan kullanıcılardan 'Not A Bot' programı adı altında yıllık 1 dolarlık ücret talep ediliyor.

Paylaşımda “Diğer gönderileri paylaşabilmek ve bunlarla etkileşimde bulunabilmek için yıllık 1 ABD doları tutarında bir aboneliğe kaydolmak için yeni, doğrulanmamış hesaplar gerekecektir. Bu testte mevcut kullanıcılar etkilenmez. Bu yeni test, platform erişilebilirliğini küçük miktardaki ücretle dengelerken, spam'i, platformumuzun manipülasyonunu ve bot etkinliğini azaltmaya yönelik zaten başarılı olan çabalarımızı güçlendirmek için geliştirildi. Kâr amacı güden bir şey değil” denildi. Kaynak: Bloomberght



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