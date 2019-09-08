Elmas hastaneye kaldırıldı! Bu yaz Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Elmas, ayak bileğinde kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Bu yaz Fenerbahçe'den ayrılarak İtalya'nın yolunu tutan ve Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas, milli arada büyük bir talihsizlik yaşadı. Genç futbolcu Makedonya Milli Takımı antrenmanında ayak bileğine darbe aldı. İtalya basınında yer alan habere göre doktorlar Eljif Elmas'ı kırık şüphesiyle hastaneye kaldırdı. Napoli, ayak bileğinden sakatlanan genç futbolcunun MR sonucunu beklemeye başlarken futbolcunun sakatlığının ne kadar ciddi olduğu henüz bilinmiyor. Eljif Elmas, Makedonya antrenmanında takım arkadaşı Tomislev Iliev ile çarpışmıştı.

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