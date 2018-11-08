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Elmander önerdi Galatasaray transfer ediyor! Sürpriz golcü...

Ara transfer döneminde kadrosuna forvet katmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray, John Guidetti'yi gündemine aldı.

08 Kasım 2018 Perşembe 03:32
Elmander önerdi Galatasaray transfer ediyor! Sürpriz golcü...

Yaz ayı transfer döneminde Bafetimbi Gomis’i Al Hilal’e gönderen ve forvet transferi yapmadan ligde yola çıkan Galatasaray yönetimi bir an önce Ocak ayının gelmesini beklerken, Fatih Terim’in listesinde Oumar Niasse, Okazaki, Mitroglou isimlerinin yanı sıra Alaves’te oynayan John Guidetti’nin de olduğu ortaya çıktı. Özellikle son maçlarda büyük bir gol problemi yaşayan sarı kırmızılı takımda Schalke karşısında oyuna ilk 11’de başlayan Sinan Gümüş sınıfı geçemezken, Eren Derdiyok’un sürekli sakatlanması Galatasaray’ı ileri uçta krize soktu.

GUİDETTİ GERİ PLANDA KALDI

Devre arası transfer döneminde en az bir forvet kadroya katacak olan Galatasaray, Alaves’te Calleri ve Sobrino’nun gerisine düşen John Guidetti için girişimlere başladı. Bu sezon ligde 6 maçta oynayan ve henüz golle tanışamayan İsveçli futbolcu sarı kırmızılı takımda oynamaya bir hayli sıcak bakarken, La Liga’da şu anda 5.sırada olan Abelardo’nun da 26 yaşındaki oyuncunun kiralık olarak gitmesine onay verdiği belirtildi. Kariyerinde daha önce Celta Vigo, Celtic, M.City, Stoke ve Feyenoord formaları giyen Guidetti 25 kez milli takımda görev alırken, oyuncunun tecrübesi, boyu ve güçlü fiziği Galatasaray’da Gomis etkisi yaratabileceği şeklinde yorumlanıyor.

(Diriliş Postası)

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 03:32
  1. Galatasaray
  2. Johan Elmander
  3. John Guidetti
  4. İsveç
  5. Deportivo Alaves

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