THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Ankara
0553 313 94 23

Elmalı rulo kurabiye

Elmalı rulo kurabiye nasıl yapılır? İşte elmalı rulo kurabiye tarifi…

16 Kasım 2018 Cuma 23:14
Elmalı rulo kurabiye

MALZEMELER

350 gram tereyağı
1 çay bardağı yoğurt
1 çay bardağı pudra şekeri
1 paket kabartma tozu
4 su bardağı un

İÇ MALZEME İÇİN

3 adet elma
1 çay bardağı toz şeker
3-4 parça turunç reçeli
1 çay bardağı kırılmış ceviz içi
1 tatlı kaşığı tarçın

ÜZERİ İÇİN

2 çorba kaşığı tereyağı
3 çorba kaşığı pudra şekeri

YAPILIŞI

Tereyağını eritip ılıtın. Yoğurt, pudra şekeri, kabartma tozu ve unu hamur yoğurma kabına alın. Üzerine tereyağını ekleyip iyice yoğurun. İç malzeme için elmaların kabuğunu soyup çekirdeklerini temizleyin ve rendeleyin. Tavaya alıp toz şekeri ilave edin. Kısık ateşte 10 dakika pişirin. Tavayı ocaktan alıp küçük parçalar şeklinde kesilmiş turunç reçeli, ceviz ve tarçını ekleyip karıştırın. Hamuru 3 mm kalınlığında olacak şekilde açın. 8x8 cm'lik kare bir kalıpla kesip üzerine elmalı harcı paylaştırın. Rulo şeklinde sarın. Pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisine dizin. Üzerlerine fırçayla eritilmiş tereyağı sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerini  kızarana kadar pişirin. Ilındıktan sonra pudra şekeri serperek servis yapın.

 

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 23:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pakistan'da bombalı saldırı! 2 ölü, 10 yaralı
    1. Pakistan'da bombalı saldırı! 2 ölü, 10..
    2. 28 yaşında A-Takımın başına getirildi
    3. "Batılılar hesap yapmayı bilmezken..
    4. Kayısı yağının faydaları
    5. Yaşlı adam tarlada fenalaştı!..
    6. Elmalı rulo kurabiye
    7. Osman Kavala soruşturmasında flaş..
    8. Bakım uykuda devam ediyor
    9. Suriyeliler ile market sahibi arasında..
    10. Kleptomani nedir?
    11. Barcelona'dan Neymar açıklaması!
    12. Kar hayatı felç etti! O yol ulaşıma..
    13. Beşiktaş'ta bir kriz daha! O isim..
    14. Takım otobüsü kaza yaptı! 1 ölü, 3..
    15. MHP, 9 belediye başkan adayını..
    16. Gözlükteki çizikleri 5 dakikada..
    17. Van'da PKK'lı hainlerden yardım..
    18. Savaş mağdurlarına destek için..
    19. Türk Büyükelçi kaza yaptı! Ölü ve..
    20. AVM'ler hastalık yayıyor!
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    Herkes "Bu isim tamam" diyecek! AK Parti'den yerel seçim sürprizi
    "Erdoğan ile Gökçek görüştü" dedi ve ekledi: Aday olabilir!
    "Erdoğan ile Gökçek görüştü" dedi ve ekledi: Aday olabilir!
    AK Parti anketinde şok detay! Erdoğan tek tek arıyor
    AK Parti anketinde şok detay! Erdoğan tek tek arıyor
    Fuat Oktay geri adım atmadı! 2 kez geldi ama...
    Fuat Oktay geri adım atmadı! 2 kez geldi ama...

    Günün Karikatürü

    17 Kasım 2018
    İki belediye başkanı görevinden uzaklaştırıldı
    İki belediye başkanı görevinden uzaklaştırıldı
    Yeni dolar hamlesi! Bugün resmen başladı
    Yeni dolar hamlesi! Bugün resmen başladı