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Elma sirkesinin sayısız faydası var

Fazla kiloları atmanızda bir numara mesela...

06 Aralık 2018 Perşembe 19:24
Elma sirkesinin sayısız faydası var

Kilo verme ancak düzenli çalışan bir metabolizmayla mümkündür. Elma sirkesi metabolizmayı düzenlemenin yanı sıra hızlandırmaktadır da. Yağ tutmayı engelleyici ve parçalayıcı enzimleri barındırması sayesinde kilo verilmesini kolaylaştırmaktadır.

Sonrasını da sıralayalım isterseniz:

Yüksek tansiyon sorunu oluşmasını önler.

Kolesterolü düşürür. Bunun yanında ihtiva ettiği enzimler nedeniyle kanın ince ve düzenli akışını sağlar.

Vücudumuzdaki yağları yakaladığı yerde parçalar ve yağlanmayı engeller.

Detoksifikedir

Üst solunum yolları enfeksiyonlarına iyi gelir.

Besinlerin verimli ve kaliteli bir şekilde kullanılmasını sağlar.

Asit-alkali dengesini sağlar.

Konu uzmanları elma sirkesini sabah aç karnına ve gece yatmadan önce kullanmanızı tavsiye etmektedirler. Keskin kokusu ve tadı nedeniyle bir bardak ılık suya bir çay kaşığı elma sirkesi eklenerek içilmesi en uygundur. Nadir de olsa bazı kişiler tarafından elma sirkesi susuz içilmektedir. Bu durum pek tavsiye edilmez. Ilık suyun ekleyeceği yarar metabolizma için sirke kadar önemlidir.

 

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 19:24
  1. elma sirkesi
  2. elma sirkesinin faydaları

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