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Kadın - Aile Elma dilimli kek nasıl yapılır? Elmalı tarçınlı cevizli kek tarifi
Kadın - Aile

Elma dilimli kek nasıl yapılır? Elmalı tarçınlı cevizli kek tarifi

Çayın ve kahvenin yanına şüphesiz en yakışan kek çeşitleridir. Hem mevsimi olan hem de oldukça lezzetli elmalı kek tarifi son zamanlarda yaygınlaştı. Elma dilimli kek tarifini siz de severek tüketecek ve sevdiklerinize tavsiye edeceksiniz. Peki, Elma dilimli kek nasıl yapılır? Elmalı tarçınlı cevizli kek tarifi haberimizde.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 00:25:00 -
Elma dilimli kek nasıl yapılır? Elmalı tarçınlı cevizli kek tarifi

Nefis elma dilimli ve tarçınlı bu kek tarifi son günlerde oldukça sorgulanıyor. Elma dilimli nefis keki mutlaka bu tarifle deneyin.

Elma dilimli kek nasıl yapılır?

Malzemeler

2 yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

2 adet elma

1-2 yemek kaşığı tarçın

Yeteri kadar un

Yapılışı

Elma ve tarçın haricindeki tüm malzeme klasik kek yapımındaki gibi mikserle güzelce çırpın ve yoğun olmaya akışkan bir hamur elde edin.

Elmaları kabuklarını soyup çekirdekleri çıkartarak dilimleyin ve bir tabakta tarçına bulayın.

Kek kalıbını sıvı yağ ile hafifçe yağlayın ve hamur kabına yayın. Üzerine elma dilimlerini dizerek 180 derece fırında iyice kızarana kadar pişirin.

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